Constănţenii pot învăţa gratuit web design

Constănțenii pot învăța gratuit web design

Puține sunt cazurile în care centrele de pregătire profesională își sincronizează programa cu cererea de piața muncii. În special acum, când numărul șomerilor a crescut simțitor din cauza recesiunii, centrele de (re)calificare care se adaptează condițiilor economice sunt rare. Centrul de formare profesională „Don Bosco” din Constanța face excepție, lansând mai multe cursuri în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor. Proiectul în valoare de 1,7 milioane lei este susținut cu finanțare nerambursabilă de la UE, în cadrul Programului Operațional Sectorial (POS 2007 - 2013) Dezvoltarea Resurselor Umane. Cele trei specializări care pot fi învățate în cadrul cursurilor de 3 – 4 luni sunt operator introducere, validare și prelucrare date, operator procesare text și imagine și designer pagini web. „Cursurile sunt gratuite pentru circa 96 de persoane, pe care le vom selecta în lunile următoare. Dacă avem suficiente cereri vom forma și o a doua clasă, însă participanții vor trebui să plătească, probabil în jur de 600 – 700 lei. Sunt studii de viitor, cererea de specialiști în domeniu fiind din ce în ce mai mare. Este o diferență mare între nivelul actual de pregătire informatică și ceea ce se caută. Am rămas în urmă și este greu fără astfel de cursuri profesionale”, spune Andrei Munteanu, managerul proiectului și directorul centrului. Cursurile se adresează persoanelor care au contract de muncă și vor să învețe o specializare nouă și/sau să obțină un certificat recunoscut pe plan european. Durata cursurilor este de 3 – 4 luni, ele cuprinzând o parte teoretică (o treime din orele alocate) și un stagiu practic (două treimi din timp). În paralel, centrul „Don Bosco” derulează și cursuri pentru șomeri - aceleași trei specializări, singura diferență fiind că se adresează persoanelor care și-au pierdut locul de muncă. „Pregătirea practică este con-cepută cu ajutorul firmelor de profil din Constanța. Am luat legătura cu mai mulți manageri și am aflat ce se caută, pentru a le oferi cursanților șanse mari de a-și găsi un loc de muncă, după terminarea orelor de pregătire. Este o ocazie unică, cursul fiind extrem de bine structurat. În sistem autodidact se pierde foarte mult timp. Cauți informații pe internet, găsești poate informații greșite. În medie, pierzi cam de trei ori mai mult timp învățând singur, decât dacă ai folosi un suport de curs concen-trat”, mai spune Andrei Munteanu. Cursurile vor începe în februarie - martie, după selectarea participanților. Proiectul durează doi ani, timp în care cursurile se vor derula de două ori. Centrul de formare profesională „Don Bosco” este autorizat Cisco din 2003, Autodesk din 2006 și Equalskills și ECDL din 2007. În prezent, potrivit spuselor managerului, se derulează procesul de acreditare cu Adobe, pentru oferirea de cursuri de specializare în utilizarea programelor consacrate gen Photoshop și PageMaker. De asemenea, centrul va putea oferi și training pentru programul 3DMax, unul dintre cele mai folosite softuri pentru realizarea de grafică.