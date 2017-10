Constănţenii pot depune cereri, la Direcţia pentru Agricultură, pentru ajutorul pentru secetă

Constănțenii pot depune cereri, la Direcția pentru Agricultură, pentru ajutorul pentru secetă

Hotărârea privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011 - 2012, asupra culturilor agricole” a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 639 / 7 septembrie 2012. Așadar, fermierii constănțeni pot depune cereri la Direcția pentru Agricultură, până la data de 15 octombrie 2012, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Sprijinul va fi acordat începând cu data de 1 noiembrie 2012.„Am promis și am făcut! Consider că este un efect extrem de important pe care Guvernul îl face în această perioadă, nu foarte bună din punct de vedere economic. Am luat această măsură tocmai pentru a arăta preocupările pentru dezvoltarea agriculturii ca motor principal pentru susținerea economiei românești. La începutul lunii octombrie vom stabili, prin Hotărâre de Guvern, și nivelul sprijinului pe care îl vor primi cei 1 milion de fermieri care au făcut cerere către APIA, nivel care va fi mult peste cel al anului precedent”, a declarat ministrul agriculturii, Daniel Constantin.Ajutorul stabilit de actul normativ se acordă producătorilor din domeniul vegetal și compensează o parte din pierderea producției destinată autoconsumului. Beneficiarii schemei sunt fermieri persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008, persoane juridice precum și orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică care dețin suprafețe de culturi agricole în teren arabil și au înființat culturi în toamna anului 2011, primăvara anului 2012.Cuantumul ajutorului este de 100 de lei pe hectar și se acordă pentru suprafețe cuprinse între 1 ha și maximum 10 ha inclusiv. Numărul estimat de beneficiari este de aproximativ 573.000 de fermieri, iar suprafața de teren arabil pentru care se acordă sprijinul este de aproximativ 1,9 milioane ha.Suma maximă a sprijinului financiar nu poate depăși echivalentul în lei a 7.500 euro pentru fiecare beneficiar. Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor sunt de aproximativ 42,8 milioane euro și se asigură de la bugetul de stat.