Constănţenii pot cumpăra apartamente la jumătate de preţ

Față de acum doi ani,

Constănțenii pot cumpăra apartamente la jumătate de preț

Cine vrea să-și cumpere un apartament sau o casă, acum este momentul să se hotărască. Prețurile au scăzut chiar și cu 40% în doar doi ani, spre disperarea bancherilor și a speculanților imobiliari. După o perioadă prelungită de cădere liberă, piața imobiliară pare să se fi redresat datorită programului „Prima Casă”. „Momentan, piața merge doar pe programul «Prima Casă». Chiar am simțit o ușoară creștere a tranzacțiilor. Pe credite imobiliare simple nu se mișcă mare lucru, iar cu banii jos nu se vinde nimic peste 20-30.000 de euro. Cel mult apartamente cu două camere și garsoniere. Prin «Prima Casă», în schimb, clienții caută apartamente bune, cu trei camere, în blocuri noi, la prețuri de 80-90.000 de euro”, ne-a declarat Florin Văsii, administratorul agenției imobiliare „Euro Imobiliaris”. Băncile vor ieși pe piața imobiliară În 2011, însă, agenții imobiliari se așteaptă însă la intrarea unui nou concurent pe piață. Bancherii vor îmbrăca tot mai des haina agenților imobiliari, încercând să vândă casele datornicilor. „La anul s-ar putea să fie mai greu puțin pentru că băncile vor scoate multe apartamente și case la vânzare de la datornici. Ne așteptăm ca în februarie - martie să fie o creștere semnificativă a acestui fenomen, când băncile se vor transforma în adevărați agenți imobiliari. Însă va trece repede, pentru că băncile vor încerca să le vândă la prețuri cât mai mari pentru a-și putea recupera în proporție cât mai mare pierderea. Cei mai mulți au cumpărat apartamente cu credite în 2007-2008, când prețurile erau la cel mai înalt nivel, iar acum băncile încearcă să le vândă, însă au scăzut aproape de jumătate”, a mai adăugat reprezentantul „Euro Imobiliaris”. Prețul apartamentelor a scăzut și cu 40% Potrivit agențiilor imobiliare, prețurile imobilelor în municipiul Constanța au scăzut cu 20% în zonele foarte bune ale orașului, Centru, Faleză Nord și cu aproximativ 40% în cartierele periferice. Experții spun însă că ar mai fi loc de o scădere, prețurile corecte fiind de cel mult 1.000 euro/mp, în blocuri noi, și de 500-600 euro/mp, într-un bloc vechi. Însă, odată cu scăderea pieții au crescut și pretențiile clienților. Nu mai există cumpărătorul de altă dată, care se decidea imediat și nu se uita la bani, spun nostalgici agenții imobiliari. „Clientul s-a educat foarte mult în criză. Dacă înainte vedea trei apartamente, în proporție de 90% se decidea să cumpere unul. Acum, vede toate apartamentele din oferta noastră, că sunt 40, 50, nu contează și nici chiar atunci nu se hotărăște. Analizează cu mult mai mare atenție toate detaliile, după care ia o decizie. În principiu, acum caută apartamente cu cel puțin trei camere, cu o suprafață de cel puțin 70 mp. Sub 60 mp nu se înghesuie nimeni. De asemenea, are în vedere ca blocul să fie relativ nou, mai ales că băncile nu primesc în programul Prima Casă imobilele mai vechi de anul 1985", spune Florin Văsii. Spațiile comerciale centrale, din nou la căutare De asemenea, numărul tranzacțiilor imobiliare în Constanța s-a redus, față de 2007, cu 60 de procente. „Acum o să înceapă să meargă din nou spațiile comerciale în zonele centrale ale orașului, unde prețurile s-au redus aproape la jumătate față de acum trei ani, la doar 10 euro/mp. În anii de creștere economică, firmele au semnat contracte de închiriere la prețuri foarte mari, însă a venit criza și le-au reziliat pentru că proprietarii nu au vrut să lase din preț. Acum, pentru a nu sta cu spațiile goale, preferă să le închirieze la prețuri mult mai mici. Totodată, apartamentele de lux au fost cel mai mult afectate pe piața chiriilor, prețurile scăzând chiar și cu 60%. De la 700 euro pe lună, cât era în 2008, acum au scăzut la 300 de euro. La garsoniere, în schimb, chiriile s-au menținut, chiar au crescut un pic”, a mai declarat administratorul „Euro Imobiliaris”. Tranzacții la prețuri mai mici Datele INS publicate vineri arată că, în al doilea trimestru din 2010, prețul real de tranzacționare al locuințelor în România a fost cu 7,4% mai mic decât cel din ultimul trimestru al anului trecut, scăderea față de trimestrul unu fiind de doar 1,3%. În ceea ce privește evoluția anuală, în trimestrul unu prețurile au fost în medie cu 6,7% mai mici decât în perioada similară a anului trecut, iar în trimestrul doi 2010 scăderea a fost de 3,74% față de aceeași perioadă din 2009.