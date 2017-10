Constănţenii pasionaţi de gastronomie, aşteptaţi la Maritimo

Constănțenii pasionați de gastronomie, așteptați la Maritimo

Constănțenii sunt așteptați, sâmbătă, 5 aprilie, începând cu ora 17,00, la Maritimo Shopping Center, la un show culinar extravagant, sub egida „Mr C in Love with Life!”, unde vor fi prezentate demonstrații gastronomice clasice, dar și sofisticate, cu idei de mâncăruri delicioase și cât se poate de sănătoase! Invitata de onoare este Elena Lasconi, pe care publicul constănțean o cunoaște din postura de câștigătoare a competiției TV Masterchef. „Prin evenimentele organizate sub egida „Mr C in Love with V Life!”, în parteneriat cu Maritimo Shopping Center, ne dorim să antrenăm publicul în show-uri culinare inedite, în care invitații VIP să le împărtășească celorlalți din experiențele lor culinare și să le ofere rețete ale căror pregătire este rapidă și sănătoasă, încurajând un consum mai ridicat de fructe, legume, nuci și semințe”, spun organizatorii. Iar invitata de onoare, Elena Lasconi, le va arăta mamelor care petrec un timp limitat cu familia, cum pot să fie bucătăresele preferate ale celor mici: rețete (de casă pentru copii) de dulciuri rapide, ieftine, sănătoase, dar și dulciuri de „fițe” pentru mofturoși și pretențioși! „Va fi un spectacol în care demonstrațiile culinare vor fi atât din sfera dulciurilor clasice, cât și a dulciurilor extrem de sofisticate, demne de un câștigător Masterchef, cât și dulciuri pregătite fără foc, aditivi alimentari sau zahăr, preparate ale căror rețete vor fi împărtășite de Mr C!”, promit organizatorii. În avanpremieră, însuși Mr C oferă câteva sfaturi potrivit propriei sale filosofii gastronomice: „În bucătăria tradițională pierdem timp prețios cu gătitul, coacem, fierbem, prăjim alimente până le „stoarcem” și ultima calitate nutritivă cu care sunt înzestrate. Eu vă propun o alternativă prin care să completați calitatea meselor dumneavoastră zilnice. Vă propun rețete în care nimic nu se pierde, totul se câștigă, totul se transformă în mâncăruri care ne conferă un sistem imunitar mult îmbunătățit, mai multă energie și o scădere vizibilă a semnelor de îmbătrânire prematură! Îi învăț inclusiv pe copii să-și facă singuri dulciuri fără zahăr, le ofer celor care sunt suferinzi de obezitate și/sau diabet alternative de preparate după care tânjesc sau care le sunt interzise. Mă încântă atunci când constat că măcar una dintre mesele celor pe care îi îndrum sunt formate din hrană vie. Asta înseamnă un tonus mai bun și un pas înainte către o sănătate mai puțin afectată de o hrănire deficitară în nutrienți și vitamine”.