Constănţenii, interesaţi să-şi cumpere apartamente noi

Constănțenii, interesați să-și cumpere apartamente noi

Ştire online publicată Miercuri, 21 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Pe fondul provocărilor în materie de finanțare, ritmul de creștere a cererii de locuințe a încetinit vizibil în 2016, acest indicator înregistrând, în unele cazuri, chiar ușoare scăderi.În Constanța, cererea pentru segmentul rezidențial nou s-a majorat cu 210% din 2012 încoace, în timp ce segmentul vechi a consemnat o creștere de 96%. Interesul pentru apartamentele noi a consemnat cele mai mari salturi în 2013 (74%) și 2015 (71%). Căutările pentru locuințele vechi au scăzut în 2014 (cu 22%), dar s-au majorat anul acesta cu 9%, conform analizei Imobiliare.ro.Din 2012 până în prezent, volumul căutărilor pentru locuințele noi din Capitală a consemnat, per total, un avans de 351%. Cererea pentru apartamentele vechi s-a majorat în acest timp cu doar 86%. Pe segmentul nou, cea mai mare creștere anuală (de 100% de la un an la altul) a fost consemnată în anul 2015, pe locul al doilea se situează anul 2013 (93%), în vreme ce în 2014 cererea a crescut cu 23%.În Brașov, cererea pentru apartamentele nou-construite a crescut constant în ultimii patru ani, ajungând la un avans de 274% față de 2012. Cele mai mari creșteri au fost consemnate în anii 2015 (73%) și 2013 (54%), urmați de 2014 (24%) și 2016 (14%). În aceeași perioadă, interesul pentru locuințele vechi s-a majorat per ansamblu cu 70%. Conform analizei, acestea au trecut și prin doi ani de scăderi, respectiv 2014 (-10%) și 2016 (-13%). În pofida evoluțiilor diferite ale celor două segmente, popularitatea apartamentelor vechi o întrece în continuare pe cea a apartamentelor noi în Brașov.Cluj-Napoca singurul oraș mare în care cererea pentru apartamentele noi o depășește pe cea pentru locuințele din blocurile vechi în toată perioada analizată. Creșterea interesului pentru segmentul nou, cu statut dominant în piață, a fost mai mică decât cea consemnată pe segmentul vechi, respectiv 163%, față de 267%.Cererea pentru apartamentele noi a crescut în anii 2013 (74%) și 2015 (72%) și a scăzut în 2014 și 2016. Interesul pentru blocurile vechi s-a înscris pe un curs constant ascendent, cele mai mari creșteri având loc în 2013 (70%) și 2015 (60%), iar cele mai mici în 2014 (15%) și 2016 (17%).