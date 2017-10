Constănţenii înmatriculează pe bandă rulantă maşini second-hand

Constănțenii înmatriculează pe bandă rulantă mașini second-hand

Numărul mașinilor înmatriculate de constănțeni a început să crească destul de mult în ultimele luni, făcând comparație cu anul trecut. Din păcate, a crescut semni-ficativ și cifra celor care preferă, de voie, de nevoie, să cumpere o mașină la mâna a doua, înmatriculată pentru prima dată chiar și în urmă cu mai bine de zece ani, 2000 - 2002.În iunie, potrivit datelor Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, la Constanța au fost înmatriculate aproape 400 de autoturisme, număr similar cu cel înregistrat în luna mai. Dintre acestea, doar 160 au fost mașini noi, așadar vorbim despre un procent de 40%, procent înregistrat de altfel și în urmă cu o lună, în mai.Anul trecut, situația stătea mult mai bine. De exemplu, în iunie 2011 procentul mașinilor noi înmatriculate la Constanța era de peste 76%, iar în mai 2011, de 80%.Luna trecută cele mai multe autoturisme noi înmatriculate la Constanța aparțin mărcii Dacia, cu 42, la diferență covârșitoare de clasata pe locul doi, marca Chevrolet, pentru care au optat și înmatriculat apoi, în iunie, 14 constănțeni. În acest clasament ar urma Renault, cu 12, Ford cu 11, Opel și Volkswagen cu câte 9. Nici mărci ca Hyundai sau Mercedes nu stau chiar rău; luna trecută la Constanța s-au înmatriculat 8, respectiv 7 autoturisme noi aparținând acestor mărci.2012, cel mai slab din ultimii 12 pentru piața autoPiața auto românească prefigurează cel mai slab an din ultimii 12, susține Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).„În 2001 se vindeau pe piața românească puțin peste 92.000 de autovehicule, din care circa 72.000 autoturisme. Datele de vânzări înregistrate la jumătatea lui 2012 justifică pe deplin posibilitatea ca în acest an să avem un volum similar cu cel de acum 11 ani. Astfel, pe primele șase luni din 2012 au fost vândute circa 36.000 de autoturisme și aproximativ 7.000 de vehicule comerciale și microbuze, aceste volume ducând piața auto, pe ansam-blul său, la un -16% față de aceeași perioadă a anului trecut”, se afirmă într-o analiză APIA.Un autoturism nou la fiecare trei rulateUn număr tot mai mare de autoturisme se-cond - hand se înregistrează de fapt la nivelul întregii țări. În prima jumătate a acestui an a fost înregistrată o creștere puternică a intrărilor de autovehicule rulate, un plus de 66% față de primele șase luni ale lui 2011. Numai 25% dintre aceste vehicule rulate au sub cinci ani vechime. Piețele mature ale Europei consemnează în medie un raport invers: un autoturism rulat la fiecare trei autoturisme noi.