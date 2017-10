Constănţenii cumpără confecţii şi încălţăminte românească la preţ de chilipir

Reduceri de 30 - 50% la Târgul „CONFINTEX”

Constănțenii cumpără confecții și încălțăminte românească la preț de chilipir

Vă spun cu toată sinceritatea, stimați cititori: nu mi-a venit să-mi cred ochilor când am văzut cât de mulți vizitatori a atras Târgul de îmbrăcăminte și încălțăminte "CONFINTEX". În ciuda frigului de afară și a crizei economice, în prima oră de la deschidere, Pavilionul Expozițional Constanța, din Mamaia s-a umplut de vizitatori. Mulți dintre ei erau clienții "abonați" ai acestui târg, ajuns la a 117-a ediție. Oamenii erau nerăbdători, pe bună dreptate, să dea ochii cu mărfurile expuse și cu… prețurile. Auziseră că la acest eveniment expozițional vor fi mari reduceri. Nu au fost dezamăgiți de loc. Expozanții s-au ținut de promisiune și au coborât prețurile chiar și cu 50%.Printre ei am găsit numeroși producători români, cu mărfuri de bună calitate, frumoase și foarte ieftine. "Lucilla Lux", o fabrică de confecții din București, vinde haine bărbătești la prețul de 300 de lei, sacouri cu 299 lei, fulare cu 39 lei și eșarfe cu 65 de lei. Toate produsele sunt croite din materiale produse în România, la "Carpatex". Producătorul "Tricolux - Bar", din Satu Mare, lichidează stocul de tricotaje (bluze și pulovere) la prețuri de 30 - 50 lei."GM Universal Confeksion", producător din Constanța, are la vânzare o gamă largă de bluze cu prețul între 25 și 45 lei și compleuri de damă cu 100 de lei. "Am redus prețurile cu 50%" - a declarat patroana atelierului de producție, Sait Ghizin. În standul lui "Florentin" SRL, producător din Suceava, veți găsi ghete din piele de cea mai bună calitate, fabricată în România. "Prețurile au fost reduse de la 170 lei la 120 - 130 de lei", a declarat reprezentatul producătorului, Victor Poliucă. Dacă vă interesează articolele de sport - tricouri, bluze, treininguri - treceți pe la standul fabricii "Euroshop", din Sibiu. Au marfă de bună calitate și foarte ieftină.Standul "Fabricii de Piele", din Târgu Mureș, îți ia ochii cu hainele și scurtele din piele. Marfa este 100% românească, elegantă și de bună calitate. Prețurile variază între 300 și 450 de lei, la hainele de damă, și între 400 și 450 de lei, la cele bărbătești. Reducerea este de 20%. O tânără vizitatoare a târgului, Loredana Hirea, care tocmai proba o pereche de cizme, ne-a declarat încântată: "Mă bucură că au marfă foarte bună și prețuri convenabile". La rândul ei, Anișoara Boaru, și-a exprimat satisfacția: "Am găsit marfă foarte bună, la prețuri rezonabile. Sunt produse românești, de înaltă calitate. Sunt o veche clientă a acestui târg tradițional și recunosc că nu am pierdut nicio ediție până acum."În standurile de confecții, tricotaje, lenjerie intimă, blănuri, pielărie, marochinărie și încălțăminte, vânzările cresc de la o oră la alta. Un regiment de dame face praf bugetele domnilor luați la remorcă, pe post de bancheri și hamali. Vă reamintim, stimați cititori, programul de vizitare al târgului: de azi până sâmbătă, 2 februarie, între orele 10 și 19; duminică, 3 februarie, între orele 10 -15. Succes la cumpărături!