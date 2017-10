Constănţenii cu rable au rămas cu buza umflată. Niciun tichet pentru etapa a doua

1

Rabla

In prima parte a programului s-au dat din cate stiu 25% din tichetele stabilite pe fiecare judet in parte. In partea a doua a programului trebuia sa se distribuie diferenta stabilita conform calculelor anterioare. In realitate s-au distribuit pe ochi frumosi pe considerentul ca era obligatorie citez: Consumarea tichetelor primite inițial; a fost condiția obligatorie pentru depunerea unei noi cereri de distribuire de către colectori. Cu alte cuvinte judetele care nu au mai primit tichete nu au consumat prima transe, deci nu mai au nevoie de altele in transa secunda...Intrbarea este cine a luat spaga, cat si cu cine a impartit-o? Va rugam faceti investigatii in acest sens, iar vinovatii sa plateasca. Totul este sa vrei si chiar se si poate.