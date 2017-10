Constănţenii bat toate recordurile! Cumpără maşină după maşină!

Constănțenii bat toate recordurile! Cumpără mașină după mașină!

Anul trecut, în cele 31 de zile ale lunii iulie puțin peste 500 de constănțeni și-au înmatriculat autoturismele recent achiziționate. Deși cifra pare destul de mare, având în vedere că și 2012 a fost un an la fel de dificil din punct de vedere economic, cea din acest an depășește toate așteptările. Peste 800 de autoturisme achiziționate de constănțeni au ajuns în iulie la Înmatriculări, arată raportul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).Să nu credeți însă că șoferii constănțeni au băgat prea adânc mâna în buzunare, lucru care de altfel nu mai este o noutate. Majoritatea au preferat să-și cumpere mașini rulate, așadar din cele peste 800 de autoturisme care au ajuns la Înmatriculări luna trecută, doar în jur de 120 au fost noi, semn că puțini mai sunt aceia care-și permit să „îngroape” sume mari de bani.Marca cu cele mai multe autoturisme noi care au fost înmatriculate în iulie (24 din total) este tot Dacia, așadar nici o surpriză din acest punct de vedere.Ce-i determină pe șoferii constănțeni să opteze, majoritatea dintre ei, pentru mașini vechi, foarte multe cu anul primei înmatriculări înainte de 2001? Principalul motiv este lipsa banilor, însă mulți sunt și aceia care spun că starea deplorabilă a drumurilor din multe zone ale României este un motiv mai mult decât serios pentru a nu-și lua mașini noi, care oricum se „devalorizează” destul de repede.Mașinile vechi ne invadeazăȘi la nivel național diferența dintre românii care încă mai cumpără mașini noi și cei care optează pentru autoturisme rulate este extrem de mare. În timp ce vânzările de autoturisme noi au scăzut luna trecută cu aproape cinci procente, vânzările de mașini de ocazie au crescut cu peste 72%.Raportul DRPCIV pentru luna iulie arată apetența clară a românilor pentru autoturismele la mâna a doua. În jur de 27.000 de conaționali au înmatriculat câte o mașină second - hand, în timp ce numărul de mașini noi intrate în circulație nu a atins 6.000.