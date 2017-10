Constănţenii au făcut cunoştinţă cu noul Yaris

Constănțenii au făcut cunoștință cu noul Yaris

Marți seară, 20 de locații Toyota din întreaga țară, inclusiv cea din Constanța, au organizat simultan lansarea mult așteptatului model Toyota Yaris 2012 "Generația geniu". Pentru acest eveniment, toate sediile Toyota din țară au fost conectate prin intermediul unei transmi-siuni live de la showroom-ul Toyota din București Nord, gazda evenimentului fiind Pavel Bartoș.Vedetele care promovează acest model, Gianina Corondan, actorul Marius Vizante, Șerban Copoț (Animal X) și Radu Gabriel, au condus noua Toyota Yaris în situații obișnuite stilului lor de viață. În seara lansării s-au vizionat filmulețe cu impresiile acestora despre modul în care se comportă în trafic, despre interior, sisteme multimedia etc. Fie că a fost vorba de o plimbare, de dus la piață ori de venit "acasă", la Constanța (Șerban Copoț), fiecare a subliniat ce anume îi place mai mult la această mașină.* * *Despre noul Yaris, se spune că este cu un pas înaintea celorlalți, deoa-rece aduce noi combinații ingenioase de beneficii.Are un spațiu interior destul de generos, Yaris-ul inventând practic conceptul "compact la exterior, dar spațios în interior". Vorbim și despre motorizări eficiente: conceptul Toyota Optimal Drive introdus de Toyota combină tehnologia superioară a motoarelor cu ultimele inovații în materie de design și cu transmisiile avansate. Yaris "Noua Generație" este dispo-nibil în trei variante de motorizări: 1.0 l VVT-i 69 CP, 1.33 L Dual VVT-i 99 CP și 1.4 L D-4D DPF 90 CP.În interior, regăsim un habitaclu creat în jurul șoferului, cu o poziție de condus ergonomică, precum și cu materiale de o calitate superioară.Nici sistemele multimedia avan-sate și accesibile nu lipsesc. Toyota Touch și Toyota Touch & Go sunt noutățile absolute în materie de conectivitate, pe care Yaris le prezintă publicului, confirmând că ingeniozitatea este unul dintre atuurile sale. Toyota Touch este un sistem inteligent de acces și control al funcțiilor on-board, cu ecran tactil de 6.1, color, și cameră video pentru marșarier. Toyota Touch & Go adaugă și sistemul de navigație și serviciile web.Siguranța este pusă, însă, pe primul loc. Yarisul are ABS cu distribuție electronică a forței de frânare, sistem de asistență la frânare, sistem de control al stabilității, de control al tracțiunii, indicator de averti-zare pentru necuplarea centurilor de siguranță, scaune cu tehnologie de reducere a riscului de traumatism cervical și până la nouă airbaguri.Caracteristicile enumerate mai sus sunt însă doar câteva dintre motivele pentru care Toyota a ales să îi spună acestei noi generații Yaris "Generația geniu". Constănțenii care vor să se convingă de calitățile modelului sunt așteptați, week-end-ul acesta, la sediul Toyota Constanța.