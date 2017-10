Constănţenii au dat Grecia sau Turcia pe destinaţii exotice

Constănțenii au dat Grecia sau Turcia pe destinații exotice

Constănțenii par să fie din ce în ce mai pretențioși și „temerari“ când vine vorba despre vacanțe. Tot mai mulți lasă deoparte destinațiile tradiționale pentru sejururile „de plajă“ - Grecia sau Turcia, și aleg să facă safari, de exemplu, sau pur și simplu să cunoască ținuturi ceva mai îndepărtate, deosebite din cale-afară, fără să mai conteze că doar drumul cu avionul sare bine de zece ore.„Avem o creștere importantă pe seg-mentul de exotice. Dacă în 2008 făceam o ofertă, două pe an și poate nu vindeam, acum avem cereri aproape zilnic pe exotic, și foarte multe se și concretizează”, a explicat reprezentantul agenției de turism Quattro Magic din Constanța, Dan Lică.Agenții de turism spun că se poate vorbi anul acesta despre o creștere de până la cinci ori a numărului de pachete vândute pentru destinații ca Thailanda, Kenya, Republica Dominicană, Mexic, Indonezia sau Caraibe.De exemplu, un cuplu de constănțeni pleacă la sfârșitul lunii octombrie într-o lună de miere cu totul specială. Vor petrece patru zile în Singapore, iar alte șase zile în Phuket, la hoteluri de patru și cinci stele. Zborurile, cazarea, dar și celelalte servicii sunt incluse în prețul pachetului. Aceștia vor trebui să scoată din buzunar, având în vedere că abia acum s-au hotărât pentru o astfel de destinație, 3.300 de euro. Tot atâția bani ar fi dat și dacă își cumpărau vacanța în aprilie, dar ar fi petrecut departe de țară 14 zile, nu doar zece.Dacă vorbim însă despre un safari de 15 zile, prețul urcă până la 7.000 de euro/persoană.Destul de bine au mers anul aceasta și vacanțele pentru marile orașe ale Europei, pe cont propriu, organizate de agențiile de turism, dar fără ghid. Barcelona, Paris sau Londra rămân în topul preferințelor.Valea Prahovei, la mare căutareMajoritatea agenților de turism spun că de la an la an văd un interes tot mai scăzut al constănțenilor pentru turismul intern. Mulți dintre cei care reușesc să plece într-o vacanță nu cumpără în prealabil pachete prin agențiile de turism, ci preferă să meargă direct la recepția hotelului sau la proprietarii de pensiuni și vile. Constănțenii care au optat anul acesta pentru hoteluri și au vrut să iasă și ceva mai ieftin, cumpărând prin agenție, au ales Valea Prahovei, dar și Vatra Dornei. De asemenea, Băile Olănești par să fie o variantă foarte bună pentru tratamente, iar cei care preferă mișcarea au ales Apusenii, pentru trasee.