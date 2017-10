Constănţenii au dat de bani. Ce limuzine de zeci de mii de euro îşi cumpără

Constănțenii au dat de bani. Ce limuzine de zeci de mii de euro își cumpără

Printre cele mai scumpe mașini noi înmatriculate în țara noastră luna trecută se numără un exemplar Bentley, două Ferrari, două Infiniti FX 30D și șase unități Lexus, arată datele Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Nici una dintre acestea nu a ajuns însă la Serviciul de Înmatriculări Constanța, iar de vină nu ar fi neapărat bugetele mai mici ale oamenilor de afaceri locali, ci faptul că, de obicei, în lunile de iarnă achizițiile de acest gen sunt destul de rare, urmând ca în lunile de vară situația să se schimbe.Totuși, chiar și așa, destui șoferi și-au înmatriculat luna trecută la Constanța noile achiziții care costă și cât un apartament într-o zonă foarte bună. De exemplu, un constănțean conduce acum un Land Rover Freelander 2 nou-nouț, al cărui preț de plecare este de peste 25.000 euro, fără TVA. De asemenea, un altul este fericitul posesor al unui Range Rover Evoque, care are un preț de pornire de aproape 30.000 euro, de asemenea fără TVA. Asta nu e tot însă. De luna trecută circulă pe străzile din Constanța cu toate actele în regulă, și noul Range Rover, an de fabricație 2014, care are un preț de pornire, fără TVA, de peste 78.000 euro!La capitolul mașini peste 25.000 euro găsim înmatriculat în februarie și un autoturism nou Mercedes - Benz Vito, care costă aproape 27.000 euro cu TVA, preț de pornire, un GLK 220 Matic, care costă peste 40.000 euro, un CLA 200 cu un preț de pornire de peste 30.000 euro, dar și A 200 CDI, cu un preț de peste 28.000 euro. Tot luna trecută au fost înma-triculate la Constanța, potrivit datelor DRPCIV, și două modele BMW, un X5 X DRIVE 30 D și un X3 X DRIVE 20 D, care costă în jur de 40.000 euro.Acestea sunt însă doar o parte dintre noile achiziții ale șoferilor constănțeni cu dare de mână. Tot în luna februarie au mai fost înmatriculate și câteva autoturisme noi marca Volkswagen, Toyota, Skoda, Renault, Peugeot, Mazda, Nissan, Mitsubishi sau Kia, însă prețurile de pornire ale modelelor achiziționate nu le egalează pe cele deja prezentate.Duster, tot mai cumpăratDacia ocupă și în luna februarie, ca de altfel de mult timp încoace, primul loc atunci când vine vorba despre mașini noi cumpărate. Balanța între modele începe să se încline însă ușor, ușor, spre Duster. Deocamdată, în februarie, din cele 13 mașini Dacia înmatriculate la Constanța, câte șase au fost modele Logan și Duster, și doar unul Lodgy. Până nu de mult, majoritatea constănțenilor optau pentru Logan.