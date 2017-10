Constănţenii aterizează direct în capitala Uniunii Europene

Din 29 iulie

Constănțenii aterizează direct în capitala Uniunii Europene

Începând cu 29 iulie, constănțenii au la dispoziție o linie aeriană directă spre Bruxelles, prin intermediul companiei low-cost Blue Air. Cursele pe ruta Constanța (Mihail Kogălniceanu) – Bruxelles (Zaventem) pleacă în fiecare marți, la ora 10. Din Bruxelles, cursele spre Constanța pleacă la ora 13. Biletele dus-întors costă 99, 119 și 159 euro, în funcție de clasa aleasă. Orarul este valabil până pe 23 septembrie. Gheorghe Răcaru, directorul general al companiei Blue Air, spune că Bruxelles este o destinație din ce în ce mai frecventată de români, datorită integrării în Uniunea Europeană: „Călătorii evită acum un drum suplimentar către București. De asemenea, relațiile economice în dezvoltare și consolidarea litoralului românesc drept destinație pentru turiștii vestici ne fac să anticipăm un flux important de belgieni, către Constanța”. Compania Blue Air are capital privat 100% românesc și dispune de o flotă formată din opt aeronave Boeing 737. Din această vară, primul Boeing 737-800, cu o capacitate de 189 de locuri, a intrat în serviciul Blue Air. Alte două vor întregi flota până la finele lui 2009. De asemenea, compania a semnat un contract de achiziție a încă trei boening 737-900, care vor intra în funcțiune din 2013. „De la 30 iulie, sunt disponibile și bilete pentru orarul de iarnă, 26 octombrie – 28 martie. Am pregătit 50.000 de bilete promoționale, care costă doar 1 euro (fără taxe)”, mai spune Gheorghe Răcaru. În acest an, pe aeroportul Mihail Kogălniceanu au aterizat peste 500 de aeronave comerciale, în creștere cu 55% față de perioada similară din 2007. „Am avut în jur de 90.000 de pasageri, dublu față de 2007. Pentru 2009, urmărim suplimentarea locurilor de parcare, la 500 – 600. Următoarea țintă este 1.000, în funcție de fluxul de pasageri”, spune Constantin Teodorescu, director dezvoltare la Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu. Potrivit spuselor acestuia, aeroportul urmează să încheie contracte și cu alte companii aeriene și să introducă noi destinații, „însă datele nu sunt încă foarte clare”.