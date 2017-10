Constănţenii, aşteptaţi la Târgul de Turism „Vacanţa“!

Constănțenii, așteptați la Târgul de Turism „Vacanța“!

Vineri la prânz s-a deschis, oficial, la Maritimo Shopping Center, cea de-a patra ediție a Târgului de Turism „Vacanța” Constanța, organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA) și Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT). La târg participă 27 de expozanți - agenții de turism, reprezen-tanți de hoteluri și complexuri hoteliere, companii de transport și patronate și asociații de promovare turistică - din Constanța, București, Băile Herculane, Hunedoara, Iași, Târgoviște, Venus, Brașov și Moieciu.Constănțenii găsesc acolo până duminică seară, între orele 10.00 - 22.00, cele mai bune oferte atât pentru destinații din țară, cât și pentru cele de peste hotare. Datorită reducerilor early booking prețurile pentru vacanțele de Paște și cele de vară sunt, la această oră, destul de atractive. În plus, agențiile au venit și cu oferta de 1 Mai, așadar cine își dorește măcar o vacanță în acest an și are și ceva bani puși deoparte ar trebui să se grăbească!