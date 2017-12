Constanţa va fi promovată turistic, printr-un proiect comun cu Bulgaria

Constanța va fi promovată turistic, printr-un proiect comun cu Bulgaria

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA) a organizat conferința finală din cadrul unui proiect ce va constitui noi rute turistice în România și Bulgaria. Evenimentul a reunit experți și responsabili din domeniul turismului și al promovării produsului turistic integrat dezvoltat pe parcursul proiectului.„Dezvoltarea și promovarea unui produs turistic cultural integrat: Ruta - Frontiera romană în regiunea transfrontalieră România Bulgaria”, finanțat prin Programul Interreg V-A România - Bulgaria, a fost implementat de Asociația Municipalităților Dunărene „Dunărea” din Bulgaria, în parteneriat cu CCINA Constanța.„Încercăm să punem la dispoziția celor interesați, în primul rând tour-operatori, rezultatele acestui proiect, care ar trebui să se constituie în noi rute turistice ce vor pune mai bine în valoare obiectivele turistice. Specialiștii în domeniu au cartografiat fiecare obiectiv turistic în parte, le-au clasificat pe mai multe categorii. Rămâne ca noi să mai insistăm în viitor ca obiectivele mai puțin accesibile să beneficieze de investiții”, a declarat Dănuț Jugănaru, directorul Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură.În cadrul conferinței, au fost prezentate activitățile principale care s-au derulat în cadrul proiectului și, totodată, au fost dezbătute temele și aspectele principale ce au dus la realizarea unui produs turistic integrat. Evenimentul a reunit experți și responsabili din domeniul turismului și al promovării produsului turistic dezvoltat pe parcursul proiectului.„Acest proiect trebuie să aibă ca rezultat un produs turistic cultural. Vreau să precizez că toate activitățile au fost desfășurate pe ambele părți ale Dunării. Am avut în vedere și am făcut cercetări asupra a 181 de obiective, iar 83 dintre acestea sunt în România. Am făcut rute culturale, care se bazează pe principiile și conceptul UNESCO și a Consiliului European. Pe ambele părți ale Dunării sunt incluse situri arheologice, muzee regionale și municipale și festivaluri”, a precizat Mariya Tsankova, director executiv al Asociației municipalității dunărene „Dunav”.La eveniment, au participat reprezentanți ai autorităților publice, ONG-uri, operatori de turism și alte persoane interesate de dezvoltarea turismului, în general și al turismului cultural și istoric, în special.