Constanţa şi Timişoara dispar de pe harta regionalizării ANAF

4

ANAF in Evul Mediu

Poate gasiti alte argumente mai serioase.In plina era a informaticii,ANAF moare de grija cetateanului.Exista oameni care lucreaza acasa pe calculator.Exista angajati si angajatori care nu s-au vazut in viata lor la fata.Eu traiesc in Romania si pot sa lucrez cu cineva din Australia fara sa ma intereseze pe ce strada locuieste colaboratorul meu.Sunt o persoana fizica.De doi ani de zile,toate platile le fac in fata calculatorului. Inclusiv somatiile le primesc prin email.Datoriile la banca le platesc de acasa.Pentru aprox. 10-15 plati lunare pierd cam jumatate de ora in fata calculatorului.Toata treaba asta ma costa 3.50 lei/luna(Internet Banking).Mai nou,pot sa platesc si impozitul la SPIT Constanta tot de acasa. Pot sa-l platesc si in rate.Daca azi vreau sa platesc un leu la SPIT pot sa o fac in acest moment.Putin ma intereseaza pe ce strada se afla agentia mea fiscala.In conditiile astea,ANAF Constanta spune ca nu m-a vazut de mult timp la fata si moare de dragul meu.