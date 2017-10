Constanţa se schimbă cu modele smart!

Constanța se schimbă cu modele smart!

Joi, 04 Februarie 2016

A trecut mai bine de un an de când Autoklass Constanța comercializează în orașul nostru noile modele urbane de la smart, mai precis modelele fortwo și fourfour. După caravana desfășurată anul trecut la nivel național și care s-a oprit și la noi pentru un weekend, vânzările au crescut constant, culminând cu susținerea unor start-up-uri, așa cum s-a întâmplat în cazul unui proiect de car sharing demarat la Cluj, pentru care s-a livrat o flotă de 20 de mașini.Unicitatea Smart fortwo este oferită de centrul de bracaj, care are o valoare de doar 6,95 m, asta însemnând că șoferul autovehi-culului poate face o întoarcere aproape de pe loc. Lungimea smart fortwo de numai 2,69 m transformă autovehiculul într-un mijloc rapid de deplasare perfect pentru mediul urban. În plus, parcarea e un lucru simplu și ușor la volanul modelului fortwo. Dimensiunile mici, poziția optimizată a scaunelor, dar și vizibilitatea panoramică bună, permit parcarea automobilului în spații dificile și strecurarea prin locuri aglomerate.În curând, fortwo cabrio la Autoklass ConstanțaSmart forfour combină cu succes un concept auto inovator ce aduce în prim plan toate avantajele oferite de un autovehicul cu patru locuri, fiind cel mai neconformist reprezentant al clasei sale. Datorită dimensiunilor sale compacte și agilității de care dă dovadă, Smart forfour este modelul de oraș ideal pentru explorare, cu suficient spațiu pentru bagaje și pentru patru adulți, autovehiculul este pregătit pentru orice călătorie.Chiar și în versiunile standard, smart fortwo și forfour sunt echipate complet din punctul de vedere al siguranței și al dotărilor de confort. Acestea includ lumini de rulare pe timp de zi cu LED, închidere centralizată cu telecomandă, atenționare / verificare vizuală a închiderii și imobilizator, cruise control cu limitator variabil de viteză, indicator temperatură exterioară cu atenționare de îngheț, instrumentar de bord cu display LCD monocrom și computer de bord plus geamuri acționate electric pentru portierele față.Echiparea passion, prime și proxy sunt denumirile liniilor de echipare disponibile pentru Smart fortwo și Smart forfour. Ele oferă o diferențiere vizuală între modele, mai ales la interior.În acest an, începând din luna mai, gama de modele se mărește prin sosirea la showroomul Autoklass din Constanta a modelului fortwo cabrio. Diferențele față de modelul vechi sunt mai mult decât evidente, oferind o perspectivă complet nouă a orașului pentru cei care-l vor conduce. Prețul de pornire pentru noul model este 13.135 euro + TVA.Pentru mai multe detalii, puteți vizita showroomul din bulevardul Aurel Vlaicu nr. 133, sau puteți accesa adresa www.smart.com.