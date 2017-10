CONSTANŢA, RESURSE IMOBILIARE ENORME / Cine va da marile tunuri?

1

miroase a articol comandat

ce rost are sa arunci pe piata zeci de hectare de teren, cand criza blocheaza si cumpararea celor existente? Se poate astepta o crstere a pretului. Sau "dezvoltatorii" au bani si vor sa cumpere ieftin acum, pentru a revinde la preturi gigantice mai tarziu? Apoi, zona principala de care vorbiti are nevoie de drumuri si infrastructura. Mai greu de construit... Nu-i chiar asa simplu. Dar, chiar, cum se explica faptul ca pretul terenurilor a ramas ridicat (in tot judetul, nu doar in Constanta) desi cumpararile s-au redus drastic? Iar constructiile -noi- aproape ca nu mai exista? Ce e putred aici? Comparand cu prabusirea preturilor la apartamente, ceva e artificial in piata imobiliara. Ce?