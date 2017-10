Constanţa, pe locul trei în topul oraşelor cu centre comerciale moderne

Constanța, pe locul trei în topul orașelor cu centre comerciale moderne

"Livrările din anul 2011 și rezultatele (parțiale) ale recensământului au adus o creștere de 24% a stocului mediu de spații de retail modern per mia de locuitori. Acesta a evoluat de la 64 mp, cât se înregistrau la finalul anului 2010, la 84 mp per mia de locuitori în prima jumătate a anului 2012", se arată într-o analiză comparativă cu privire la evoluția stocului de centre comerciale în România și în Europa Centrală și de Est realizată de DTZ Echinox.Analiza remarcă diferențe semnificative de stoc între principalele orașe din România. Astfel, Suceava rămâne în topul orașelor cu cel mai mare stoc de retail, înregistrând un nivel de 736 mp, de aproape 10 ori mai mare decât media țării și de două ori peste media capitalei, de 307 mp. Următoarele în clasament sunt Arad, Constanța și Iași, ultimul beneficiind în prezent de cinci centre comerciale moderne și 366 mp per mia de locuitori.În partea inferioară a clasamentului se situează Drobeta Turnu Severin, Brăila, Botoșani, Tulcea și Giurgiu ale căror stocuri de spații comerciale moderne se situează în jurul a 100 mp per mia de locuitori, în timp ce alte 13 reședințe de județ nu au în prezent niciun centru comercial modern. Orașele în care investitorii nu au ajuns încă sunt Galați, Satu Mare, Târgu Jiu, Târgoviște, Bistrița, Reșița, Slatina, Călărași, Zalău, Sfântu Gheorghe, Slobozia, Alexandria și Miercurea Ciuc.Dintre orașele cu stocuri mici sau inexistente, numai trei au proiecte anunțate pentru următorii ani, respectiv Drobeta Turnu Severin, unde urmează să se deschidă o extensie a Severin Shopping Center, Galați, cu Galleria și EuroMall și Satu Mare, unde Real4You va construi un nou proiect MegaMall, se mai arată în analiză.