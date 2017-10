Constanţa - în topul celor mai scumpe judeţe din România

Constanța - în topul celor mai scumpe județe din România

Despre Constanța s-a spus întotdeauna că este un oraș scump, comparabil în unele cazuri cu Bucureștiul. La prima vedere, lucrurile se confirmă, însă aceasta este doar o impresie, pentru că realitatea demonstrează că prețurile practicate în principalul oraș-port al țării le depășesc pe cele din Capitală, cel puțin atunci când vine vorba de alimente. Mai mult, chiar și dacă extindem aria de comparație la nivelul întregii țări, prețuri mai mari decât cele din Constanța se întâlnesc destul de rar și doar la anumite produse. Ministerul Agriculturii a realizat o analiză, pe baza informațiilor transmise de către direcției agricole județene, cu privire la prețurile de vânzare ale principalelor produse agricole și alimentare din piețele și târgurile din România. Potrivit acesteia, în cele mai multe cazuri, în intervalul 8-14 octombrie, tarifele din Constanța sunt mai mari cu până la 50% decât media înregistrată la nivel național. Criza cerealelor Așa cum e bine știut, în acest an, județul Constanța a fost lovit puternic de secetă, fapt ce a dus la recolte cu până la 50% mai mici decât în ceilalți ani. Potrivit reprezentanților din cadrul Direcției Agricole și pentru Dezvoltare Rurală Constanța, acesta ar fi un prim motiv care ar sta la baza prețurilor foarte ridicate. Un al doilea motiv ar fi monopolul așa-zișilor „samsari“ ai agriculturii constănțene care au crescut artificial prețurile datorită sumelor mari alocate pentru subvenționarea agriculturii și caută, în acest fel, să își rotunjească veniturile. Astfel, spre exemplu, la porumb boabe, la nivelul județului Constanța, prețurile pe kilogram variază între 1 leu și 1,5 lei pe kilogram, cele mai mari la nivel național, singurul județ unde se mai practică aceste tarife fiind Vaslui. La polul opus sunt județele Arad, Buzău, Suceava sau Mureș, unde prețurile practicate sunt între 0,6 lei și 0,8 lei pe kilogram, în timp ce media la nivel național este între 0,8 lei și 1 leu pe kilogram. O situație asemănătoare se înregistrează în cazul grâului, al cărui preț pe kilogram, în județul Constanța, variază între 1 și 1,2 lei, comparativ cu județe precum Arad, Călărași, Dâmbovița, Olt sau Tulcea unde, același kilogram costa între 0,7 lei și 1 leu. Diferența dintre cele două exemple de până acum este aceea că, în cazul grâului, ne plasăm pe locul doi la nivel național, singurul județ unde prețurile sunt mai mari decât în Constanța fiind Galați, cu tarife cuprinse între 1,2 lei și 1,5 lei pe kilogram. În ceea ce privește cartofii, este una dintre puținele categorii unde județul Constanța se încadrează în media națională, respectiv între 1,2 lei și 2 lei pe kilogram. Pentru cine caută însă o ofertă mai bună, există alternativa județelor din nordul Moldovei, precum Botoșani sau Suceava, unde un kilogram de cartofi se vinde la prețuri cuprinse între 0,6 lei și 1 leu. Intermediarii fac prețurile Dacă, în cazul cerealelor, am amintit despre „samsari“, când vine vorba de legume intermediarii sunt cei care fac regulile. Și asta din cauza faptului că, pe drumul de la producător până pe tarabă, prețurile se dublează. La varză, spre exemplu, mai ales că este sezonul când se pune la murat, în piețele constănțene, un kilogram se vinde la un preț cuprins între 1,5 lei și 2 lei, în comparație cu județe precum Suceava, Dolj, Maramureș și chiar București, unde tarifele practicate sunt între 0,8 lei și 1 leu pe kilogram. O diferență chiar mai mare care se înregistrează la tomate, oferta din Constanța fiind mai mare chiar cu până la 100% decât în majoritatea celorlalte județe ale țării. Astfel, un kilogram de roșii poate fi cumpărat de pe tarabele din Constanța la un preț cuprins între 4,5 lei și 6 lei. Pe de altă parte, în Prahova și Dâmbovița, prețurile sunt cuprinse între 1,5 lei și 3,5 lei pe kilogram, aici găsindu-se practic și cele mai mici prețuri din țară. Alte tarife atractive, respectiv între 2,5 lei și 3,5 lei, se mai pot întâlni în județele Tulcea, Giurgiu, Argeș sau Botoșani. Nici la fructe județul Constanța nu se poate mândri că are cele mai mici prețuri, în ciuda faptului că regiunea este recunoscută pentru podgoriile sale. Pentru un kilogram de struguri, un constănțean plătește în piață între 2,5 lei și 4,5 lei. Diferența este una uriașă dacă luăm în calcul prețurile practicate în județe precum Iași sau Neamț, unde kilogramul de struguri se vinde la un tarif cuprins între 1,5 și 2,5 lei. La fel se întâmplă și în cazul merelor, diferențele de preț ajungând chiar până la 2 lei. Astfel, dacă în Constanța un kilogram se vinde cu 2,5 lei și chiar 4 lei, în Călărași, spre exemplu, prețul este cuprins 1,5 lei și 3 lei, în timp ce în București și Hunedoara coboară până la 1 leu. Carne mai scumpă și mai puțină Scăderea continuă a efectivelor de animale, dar și dispariția abatoarelor autorizate din Constanța își pun amprenta din ce în ce mai mult asupra prețurilor la carne și produsele din carne. Un prim exemplu îl reprezintă carcasa de porc, unde prețul pe kilogram variază între 10 lei și 12 lei, tarif plasează și de această dată județul Constanța în vârful ierarhiei. În comparație cu alte județe, diferența este surprinzător de mare. Spre exemplu, în București, Gorj sau Iași, prețurile sunt cuprinse între 5,5 lei și 6,5 lei pe kilogram. O situație asemănătoare se consemnează în Tulcea, Vaslui sau Bacău unde tarifele practicate sunt între 8 lei și 10 lei. Cât privește carnea de pasăre, un kilogram se vinde în piețele constănțene la un tarif cuprins între 7 și 9 lei, spre deosebire de județe precum Harghita, Prahova sau Vaslui, unde prețurile variază între 6 și 7 lei pe kilogram. Și totuși, există produse ale căror prețuri se încadrează în media înregistrată la nivel național, precum lapte, smântână sau ouă. 