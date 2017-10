"Constanţa este un oraş cu un potenţial imens"

"Business to more business", o acțiune în beneficiul mediului de afaceri

"Constanța este un oraș cu un potențial imens"

Ieri, de la ora 9, în Sala Poseidon a Hotelului Zenith din stațiunea Mamaia, a avut loc evenimentul „Business to more business”, conferința anuală dedicată managerilor și antreprenorilor, organizată de Doingbusiness.ro. Scopul principal al evenimentului a fost acela de a descoperi soluții concrete și aplicabile imediat, stabilirea unei strategii inovatoare de business, aducerea la cunoștință a celor mai noi soluții IT&C, oferirea de consultanță și training, în zonele cheie pentru activitatea și succesul companiei deținute de dumneavoastră.La sesiunea din plen, coordonată de economistul Radu Soviani, președintele Patronatului IMM-urilor constănțene, Iulian Gropoșilă, a îndemnat noua administrație a orașului Constanța spre o mai bună comunicare și deschidere asupra noilor idei de afaceri: „Constanța este un oraș cu un potențial economic imens. Pentru prima dată după 15 ani, avem oportunitatea să interacționăm, și să ne stabilim ca prim-partener Consiliul Județean Constanța. Noii actori politici sper să readucă relația dintre mediul de afaceri și administrație pe calea normalității. Trebuie să învățăm să trăim în rețea. Autoritățile locale trebuie să înțeleagă faptul că, potrivit noilor norme europene, cele mai accesibile și sănătoase proiecte vor fi cele asociative: parteneriate, consorții, medii universitare. Toate pot fi accesate doar cu ajutorul comunicării și ajutorului reciproc.”Constănțeanul Iancu Guda, reprezentatul Coface România, a explicat scurt și foarte concentrat, de ce mediul de afaceri nu este atât de roz precum arată cifrele economiei naționale: „Mediul de afacere românesc trăiește un paradox, dacă ne raportăm la macro și microeconomia țării. Avem cea mai mare creștere a Produsului Intern Brut din Europa în ultimii ani, avem cea mai mică inflație, prezentăm o creștere a investițiilor cu capital străin, consumul pe cap de locuitor este în creștere. Se pare că o ducem foarte bine în acest mediu, însă realitatea este alta. IMM-uri continuă să dispară din mediul de afaceri. În anul 2015 au dispărut 10.000 de firme. Comparativ cu anul 2014, când au intrat în insolvență, am putea spune că progresăm. Realitatea este cu totul alta, deoarece pierderile sunt la fel de mari. Pierdem firme importante, cu capital puternic cândva, cu experiență, cu forță de muncă numeroasă. Insolvența a devenit un sport național în România. Antreprenorii noștri profită de Registrul Comerțului și când simt că trebuie să se retragă o lasă spre radiere. Avem nevoie de o legislație mai clară și mai stabilă privind me-diul afacerilor. E greu de înțeles de ce un patron care deține o afacere în insolvență, primește permisiunea de a-și înființa o nouă întreprindere.”Rareș Medrega, reprezentant Allianz-Țiriac Asigurări, a vorbit pe înțelesul tuturor despre nevoia asigurării afacerii și managementul riscului. „Românii trăiesc cu o concepție greșită. Dacă nu s-a întâmplat până acum, nu are cum să se întâmple. Total greșit. Nu vă costă nimic să cereți un audit înaintea deschiderii unei întreprinderi”, a declarat acesta.Andreea Cramer, director Segment& Base Management la Telekom România, ne-a sfătuit să ne optimizăm costurile prin soluții adaptate afacerii tale: „Nu cumpărați ceva de care nu aveți nevoie și întotdeauna cercetați toate posibilitățile, și alegeți varianta cea mai convenabilă”.Sfaturi foarte bune a avut de oferit Radu Nicolescu, avocat la Duncea, Stefănescu & Associates, care a ținut un speeach legat de importanța contractelor de muncă și flexibilitatea acestora.Din partea Companiei Naționale a Administrației Portuare Maritime, a luat cuvântul Seniorul consultant în logistică și operațiuni din sfera afacerilor, Ale-xandru Crăciun. Alături de aceștia și-au prezentat noutățile Alexandru Israil, specialist în marketing la Netland Computers, partener Microsoft în România, Dumitru Ion, de la Kompass România, dar și Daniela Dumitru, manager de marketing la Omega Pharma.