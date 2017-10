Constanţa, doldora de case de vacanţă scoase la vânzare

Constanța, doldora de case de vacanță scoase la vânzare

Vara pe mulți îi duce gândul la o casă de vacanță în stațiunile de la mare sau la munte (în cazul constănțenilor care vor să vadă și altceva în afară de pescăruși). Din păcate, nu oricine își poate satisface o astfel de dorință, destul de costisitoare și ca achiziție, și ca întreținere. Prețul caselor de vacanță a avut o evoluție foarte diferită de la un județ la altul. Dacă cele mai mari reduceri de preț s-au înregistrat în Prahova și Constanța (-14,8%, -9,7%), în Brașov casele de vacanță s-au scumpit cu 13,3%, conform unei analize realizate de portalul imobiliare.ro pe ofertele din cele mai reprezentative județe pe acest segment.Mai mult, aproape două treimi din oferta de pe segmentul caselor de vacanță, 64,9%, depășește suma de 100.000 de euro. Există, totuși și numeroase opțiuni pentru bugete low-cost, 19,7% din anunțurile valabile la această oră făcând referire la case de vacanță cu un preț de strigare puțin mai mic sau egal cu 60.000 de euro. Piața locuințelor secundare este bine reprezentată pe segmentul de vârf. Astfel, 21,4% din ofertă se încadrează în intervalul de preț cuprins între 150.000 euro și 250.000 euro, iar în 11,5% din cazuri prețurile variază între 250.000 euro și 350.000 euro, pentru ca 14,8% din totalul ofertei să fie reprezentată de proprietăți rezidențiale al căror preț depășește 350.000 euro, potrivit analizei portalului imobiliar.Cele mai multe oferte sunt în Constanța (32%), Ilfov (21%), Brașov (12%) și Prahova (10%). Atât în județul nostru, cât și în Brașov, oferta de locuințe secundare este completată de apartamente noi, mai ieftine și cu un cost de întreținere mai mic, au ținut însă să precizeze reprezentanții portalului imobiliar.A doua cea mai scumpă casă de vacanță, în SinaiaCu siguranță mulți constănțeni ar da orice pentru o căsuță între munți. Prețuri ar fi pentru oricine; oricine cu bani, însă. A doua cea mai scumpă casă de vacanță din țară scoasă acum la vânzare este în Sinaia. Vila, situată chiar pe drumul spre cota 1.400, are două etaje plus mansardă - o suprafață utilă de 600 de metri pătrați, așadar este numai bună pentru familiile mari, cu mulți prieteni. Este însă scoasă la vânzare pentru numai puțin de 2,8 milioane de euro. Vila, construită în 2007, are 12 camere, 8 balcoane, jacuzzi și șemineu și este una din cele mai confortabile și luxoase proprietăți noi din Sinaia.