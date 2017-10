Constanţa, de la dictatura automobilului la civilizaţia bicicletei

2

M

In marea majoritate nu sunt altceva decat niste ''analfabeti rutieri '' Si totusi ....sunt participanti in trafic ! In toate ''pozele'' din chestionare auto gasim ....Cine are prioritate ? A. camionul , B autoturismul, , C bicicleta ! Cand vor fi obligati si acesti RUTIERISTI VELO sa posede permis de conducere pe drumurile publice ? CAND VOR PLATI TEXE DE DRUM ? CAND VOR AVEA ASIGURARE DE RASPUDERE CIVILA ? CAND SE VOR DUCE LA PUSCARIE PENTRU '' CONDUCERE '' SUB INFLUENTA ALCOOLULUI , CAND VOR PLATI AMENZI CONTRAVENTIONALE ?.......ATUNCI SUNT DE ACORD SA-I VAD PE UN DRUM PUBLIC !