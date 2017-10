Consorţiul Korea Nuclear şi-a reafirmat intenţia de a participa la construirea reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă

Consorțiul Korea Nuclear și-a reafirmat intenția de a participa la construirea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă

Ştire online publicată Luni, 26 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Reprezentanții consorțiului Korea Nuclear și-au reafirmat decizia fermă de a participa la proiectul de construire a reactoarelor 3 și 4 Cernavodă în cadrul unei întâlniri cu ministrul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ion Ariton, desfășurată astăzi, potrivit Agerpres.'Reprezentanții consorțiului (Korea Nuclear - n.r.) și-au exprimat din nou decizia fermă de a participa la proiect prin achiziționarea de acțiuni la compania de proiect EnergoNuclear SA și prin investiții în construirea reactoarelor 3 și 4 Cernavodă. Ministrul Ion Ariton le-a mulțumit oaspeților coreeni pentru promptitudinea cu care au răspuns invitației de a reveni în România pentru continuarea discuțiilor și și-a exprimat speranța că partea coreeană va deveni parte a proiectului românesc', se precizează într-un comunicat al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (MECMA). Întâlnirea de luni a avut loc în urma discuțiilor inițiale avute de ministrul Ion Ariton cu reprezentanții consorțiului în ianuarie 2011. Decizia părții coreene de a participa la proiectul de la Cernavodă a fost comunicată părții române la sfârșitul lunii august a acestui an, printr-o scrisoare de intenție adresată ministrului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri. În cadrul scrisorii, compania își declară intenția fermă de a achiziționa acțiuni ale companiei EnergoNuclear SA, care dezvoltă proiectul Reactoarelor nucleare 3 și 4 Cernavodă. Delegația care s-a întâlnit luni cu ministrul român al Economiei a fost formată din Chung Si Woo, președinte BKB CO. Ltd., lider al consorțiului, Won Woo Lee, președinte Dong Gwang Heavy Tech, Seok Jin Ahn, director Hyundai-Rotem, Taek Jin Jeong, director Kepco-KPS și Han Keun An, manager general Kepco-KPS. Companiile GDF Suez, Iberdrola și RWE Power au anunțat, în luna ianuarie 2011, la întâlnirea companiilor semnatare ale Acordului Investitorilor, ce vizează construirea reactoarelor 3 și 4 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, retragerea din acest proiect, din motive ce țin de strategia fiecărei companii. Companiile rămase în proiect, Nuclearelectrica, Arcelor Mittal și Enel, și-au reafirmat decizia de a continua proiectul.