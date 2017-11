Consiliul de Administraţie al BNR solicită o întâlnire cu Mihai Tudose

Consiliul de Administrație al BNR solicită o întâlnire cu Mihai Tudose

Ştire online publicată Miercuri, 29 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României anunță că a luat act de declarațiile publice ale premierului Mihai Tudose în legătură cu activitatea Băncii Naționale și îi solicită acestuia o întâlnire."Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României, întrunit în ședința din 27 noiembrie a.c., a luat act de declarațiile publice ale domnului Mihai Tudose, Prim-ministru al Guvernului României, în legătură cu activitatea Băncii Naționale. În continuarea bunei colaborări instituționale existente, Consiliul de Administrație al BNR își exprimă dorința de a avea o întâlnire cu premierul Mihai Tudose, pentru discutarea evoluțiilor economice și financiare actuale", se arată într-un comunicat al BNR.BNR menționează că mandatul băncii centrale presupune informarea cu regularitate a Parlamentului, Administrației Prezidențiale, Guvernului și a opiniei publice în legătură cu activitatea sa.De asemenea, precizează că publică raportul anual de activitate, rapoarte trimestriale asupra inflației, rapoarte semestriale de stabilitate financiară și minute de politică monetară după fiecare decizie a C.A. al BNR, "toate aceste documente prezentând în mod transparent activitatea băncii centrale, în corelație cu evoluțiile economice și financiare interne și internaționale"."Dialogul are în vedere echilibrarea mixului de politici macroeconomice, al cărui rol este esențial pentru menținerea stabilității financiare și pentru întărirea capacității economiei românești de a face față unor eventuale evoluții adverse", adaugă BNR.Premierul Mihai Tudose a susținut, săptămâna trecută, că Banca Națională poartă o parte din vină pentru deprecierea leului în raport cu euro, afirmând că BNR ar fi trebuit să intervină și nu a făcut-o. El a mai spus că va trebui să aibă o discuție "foarte serioasă și foarte așezată" cu Banca Națională."Am o parte din explicație, altă parte vă recomand să vorbiți cu Banca Națională, care ar trebui să fie mai atentă la aceste lucruri. Banca Națională poate și trebuie să intervină, nu a făcut-o", a declarat premierul, întrebat despre deprecierea leului.El a acuzat că în luna aprilie BNR a redus depozitele obligatorii ale băncilor comerciale de la 10 la 8%, iar acest lucru a "disponibilizat" 500 de milioane de euro, "dintre care 280 deja au plecat din țară"."Au avut lei, au schimbat în euro, ca sa îi scoată din țară (...) BNR, practic, le-a dat voie să scoată din rezerve 500 de milioane de euro (...) Am tot tras semnale de alarmă cu ce se întâmplă în sistemul bancar. Cred ca va trebui să avem o discuție foarte așezată și serioasă cu Banca Națională despre ce se întâmplă și cam care ar trebui să fie rolul Băncii Naționale, fără să intervenim, ca guvern”, a declarat premierul.El a mai spus că mai există și alți "factori obiectivi" pentru deprecierea leului, între care subvențiile la agricultură, în valoare de 3 miliarde de lei. "Cu o parte din acești bani, s-au cumpărat îngrășăminte din import, import care se face în euro. Toate acestea au venit la pachet cu dezvoltarea. Dacă aveam și un partener, adica sistemul bancar, care își făcea treaba, nu pleca atât în sus", a susținut Mihai Tudose.Întrebat dacă își dorește o discuție cu BNR, el a răspuns că această discuție este necesară. "Nu neapărat mi-o doresc, dar este nevoie de o discuție foarte serioasă așezată și serioasă cu conducerea Băncii Naționale despre ce se întâmplă și care ar trebui să fie rolul BNR", a adăugat premierul.De asemenea, el nu a exclus nici o "răzbunare a sistemului bancar", după ce a criticat băncile că înregistrează profit zero sau pierderi în România