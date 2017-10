Consiliul Consultativ al Turismului se reuneşte la Neptun

Consiliul Consultativ al Turismului se reunește la Neptun

Ministrul turismului, Elena Udrea, prezidează astăzi reuniunea Consiliului Consultativ al Turismului. Potrivit informațiilor difuzate pe site-ul ministerului „vor fi discutate propunerile membrilor acestui for referitoare la prevederile Legii turismului. Legea urmează să configureze un cadru de reglementare armonizat cu standardele și practicile internaționale, care să încurajeze dezvoltarea acestui domeniu.” Întâlnirea are loc la centrul de conferințe Doina, din stațiunea Neptun. Consiliul Consultativ al Turismului este o structură organizatorică la nivel național, cu caracter public - privat, constituită în cadrul Ministerului Turismului. El are în componență reprezentanți nominalizați de instituțiile publice, organizații patronale și profesionale din turism. Conducerea consiliului este asigurată de ministrul turismului, în calitate de președinte. Agenții economici din turism contactați de cotidianul „Cuget Liber” au declarat că n-au aflat de existența acestui organism și nu cunosc componența lui.