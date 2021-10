Conservele s-au scumpit aproape dublu. Cât a costat pregătirea pentru iarnă

„Mă apuc din august să fac sucul de roşii pentru că roşiile sunt mai ieftine. Apoi fac gemuri şi dulceţuri. Nu fac mult, câte puţin, dar fac. Îmi place să am în casă, mai ales că se aude că va fi o iarnă grea în special din cauza scumpirilor. Am dat mai mult anul acesta şi la roşii şi la fructe. Spre exemplu am luat roşiile de la târg cu doi lei, prunişoare, anul trecut le-am luat cu un leu. Vişinele le-am cumpărat de la piaţă cu 10 lei, anul trecut au fost la jumătate de preţ. Ce să mai vorbim, totul foarte scump pentru pensiile noastre mici”, ne-a spus Aneta Bucium, pensionară.









Mulţi producători au spus că au fost nevoiţi să scumpească toată marfa pentru că şi benzina s-a scumpit şi costă mai mult transportul. „Venim la piaţă cu marfă din judeţ. Facem şi trei drumuri pe săptămână. Un plin costa în primăvară cam 200 de lei, iar acum dau cu 60 de lei mai mult. Aducem din comunele de lângă Constanţa dar avem şi noi un teren unde am cultivat şi legume la solar dar şi în câmp. Probabil că vom renunţa în iarna asta la solar pentru că trebuie încălzit şi aveam o sobă pe lemne care s-au scumpit şi ele foarte mult. Nu mai putem să ne descurcăm. Nu ştiu ce vom face”, ne-a declarat Vasile Magiru, producător de legume.







Conserve mai scumpe, dar mai gustoase, făcute în casă



Frigul de la sfârşitul primăverii şi apoi temperaturile mult prea ridicate din iulie şi august au făcut ca multe legume şi fructe să aibă de suferit, pentru că fie au încetinit dezvoltarea plantelor când erau în perioada de înflorire, fie au fost arse de soare şi nu au ajuns la maturitate aşa cum ar fi trebuit. Asta a contribuit la scumpirea legumelor şi fructelor, au explicat specialiştii. Cert este că pregătirea cămării pentru iarnă s-a scumpit în medie cu 30%. Spre exemplu, pentru un borcan de zacuscă gospodinele folosesc vinete, ceapă, ardei capia sau gogoşari, ulei, suc de roșii sau bulion, sare, piper, foi de dafin. La final, din cinci kilograme de vinete cumpărate cu 5 lei/kg, trei kilograme de ardei capia sau gogoşar, care se mai găseşte la 4 lei/kg pentru gogoşari şi 6 lei pentru un kilogram de ardei capia, trei kilograme de ceapă la 3 lei/kg, 1 litru de ulei la 9 lei, suc de roşii dacă nu ai făcut trebuie să cumperi şi costă tot 9 lei, sare, piper şi foi de dafin să zicem că ai în casă, rezultă un total de 70 de lei. La care mai adaugi, costul apei cu care speli legumele şi gazul. La final ies cam 12 borcane de 300 de grame, la preţul de 9 lei pe borcan. Sigur, satisfacţia este pe măsură iar gustul nu se compară cu niciun preparat din comerţ. Prin comparaţie, acum, un borcan de zacuscă este opt lei în hipermarket dar preţurile ar putea să mai crească până la sfârşitul anului pe fondul creşterii preţurilor la combustibil.











Gospodinele pricepute nu s-au lăsat pradă scumpirilor şi au făcut cele necesare unei cămări cu de toate pentru zilele friguroase. De la sfârşitul lui septembrie sau chiar mai devreme când se găseau roşii mai ieftine la piaţă s-au pus pe treabă indiferent de majorarea preţurilor. Pentru că mamele sau soacrele noastre păstrează tradiţia conservării, cămările sau pivniţile sunt acum pline cu borcane şi sticle cu bunătăţi.