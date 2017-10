„Consal Trade“ a câştigat licitaţia pentru extinderea reţelei feroviare din portul Constanţa Sud

„Consal Trade“ a câștigat licitația pentru extinderea rețelei feroviare din portul Constanța Sud

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a dat publicității rezultatul licitației pentru lucrările de extindere a capacității feroviare din portul Constanța Sud Agigea. Competiția, la care au participat cinci firme, a fost câștigată de SC „Consal Trade“ SRL Constanța, a cărei ofertă se detașase din start. Ea se oferise să execute lucrările împreună cu doi asociați – „Lisarom Prest“ și „Elcomex” -, în numai 12 luni, la prețul de 30.815.682,15 lei (respectiv 9.299.759,22 euro, cursul de schimb luat în calcul fiind: 1 euro = 3,3136 lei). Ceilalți participanți la licitație au avut oferte semnificativ mai mici. Astfel, compania „Europan“ SA Pitești venise cu un timp de execuție mai lung - 18 luni - și un preț mai mare: 36.773.444,20 lei (11.097.731,83 euro). SC „Arcada Company”, din Galați, a prezentat o ofertă apropiată: 18 luni și 37.474.187,10 lei (11.309.206,60 euro). Societatea cu capital german „Wiebe România” propusese să execute lucrarea în decurs de 16 luni, dar la un preț superior: 42.854.495,72 lei (12.932.911,55 euro). La rândul ei, „Swietelsky“, o companie cu capital austriac, oferise un termen de execuție de 14 luni și un preț de 50.661.084,19 lei (15.260.741,69 euro). Comisiei i-au luat două luni să analizeze ofertele și să stabilească dacă acestea sunt serioase și realizabile. Ierarhizarea lor s-a făcut pe o grilă, în care s-au atribuit până la 70 puncte pentru prețul de execuție, până la 20 puncte pentru perioada de finalizare a lucrărilor și maximum 10 puncte pentru calitate. Semnarea contractului de execuție a lucrărilor va avea loc la începutul trimestrului III al anului 2007. „Consal Trade“ va trebui să garanteze calitatea lucrărilor pe o perioadă de 24 luni, iar garanția constituită se va ridica la 5% din prețul investiției. Extinderea capacității feroviare din zona de sud a portului Constanța servește, în principal, nevoilor noului terminal de containere, aflat în proprietatea CNAPMC și în exploatarea operatorului „Constanța South Container Terminal”. Ea va asigura preluarea fluxurilor de mărfuri în continuă creștere. În prezent, operatorul CSCT a ajuns la un trafic de 1.000.000 TEU pe an și își extinde suprafața de depozitare, pentru a reuși să atingă un volum anual de 2.000.000 – 2.500.000 TEU, în viitorul apropiat. Principalele lucrări prevăzute în proiectul de investiții sunt: construcția unei linii de circa 400 m lungime, pentru formarea garniturilor de tren, extinderea triajului cu încă 6 linii de cale ferată noi și reabilitarea celor vechi. 