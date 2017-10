CONPIROM cere sprijinirea construcţiei de locuinţe sociale cu preţul de 400 - 500 euro pe metrul pătrat

CONPIROM cere sprijinirea construcției de locuințe sociale cu prețul de 400 - 500 euro pe metrul pătrat

„Majorarea TVA era singura soluție la îndemâna guvernului. Dacă s-ar fi mărit cota de impozitare a profitului, agenții economici ar fi găsit calea de a-și diminua profitul, astfel încât să plătească cât mai puțin” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Vasile Turcu, președintele Confederației Patronale din Industria României CONPIROM. Statul suplu, ieftin și eficient Organizația condusă de Vasile Turcu a avut în mod constant o poziție critică, dar constructivă față de politica Guvernului Boc. „Nu am fost de acord cu diminuarea salariilor bugetarilor. CONPIROM a cerut să se reducă fondul de salarii cu 25%. Era problema fiecărui minister, a fiecărei administrații publice cum și-l gestiona. Aparatul bugetar trebuie să renunțe la 300.000 de oameni. România nu ar trebui să aibă mai mult de 900.000 de angajați în sectorul de stat” - susține președintele CONPIROM. Modalitățile prin care s-ar putea realiza acest obiectiv sunt: externalizarea cât mai multor activități ale statului; eliminarea celor care nu sunt necesare; desființarea structurilor paralele, cu aceleași atribuțiuni; regândirea fișelor posturilor și creșterea gradului de încărcare al funcționarilor publici; reducerea termenelor de soluționare a cererilor și de acordare a avizelor, astfel încât funcționarii să lucreze într-un ritm mai alert; trimiterea în șomaj. „În prezent, birocrația este foarte mare - spune Vasile Turcu. Să vă dau cel mai simplu exemplu. Un agent economic care vrea să facă o investiție, o construcție, este obligat să piardă 5 - 6 luni de la momentul obținerii certificatului de urbanism până la eliberarea autorizației de construcție. Are nevoie de 20 de avize. Pentru eliberarea fiecărei aprobări, funcționarul public are la dispoziție un termen legal de 30 de zile. La finalul lui, îi comunică solicitantului că o virgulă nu a fost pusă bine. Urmează alte 30 de zile. Dacă vrem să relansăm investițiile, economia, așa ceva n-ar trebui să se mai întâmple. Degeaba se reduc salariile bugetarilor cu 25%, dacă nu punem capăt practicilor birocratice, dacă nu simplificăm activitatea și procedurile statului. Doar așa vom stimula economia, vom spori veniturile la buget.” În opinia președintelui CONPIROM, statul trebuie să fie nu doar mai „suplu” și mai „ieftin”, cu un număr mai mic de angajați și cu cheltuieli mult mai puține, ci și eficient. În prezent, multe dintre „prestațiile” sale mai mult încurcă viața socială, reprezentând o povară pentru contribuabili și o frână pentru economie. Contracte în Orient „Statul nu trebuie să uite că este cel mai mare investitor la nivel național, că rolul lui este să atragă volumul cel mai mare de investiții pe timp de criză - spune Vasile Turcu. La proiectele mari, trebuie consultat mediul de afaceri, pentru a se vedea dacă sunt utile pentru România. S-a văzut ce s-a întâmplat cu programul „Prima casă”, în 2009. S-a pornit greșit. În loc să se construiască de la zero, să se stimuleze sectorul construcțiilor și industria națională de materiale de construcții, resursele bugetare au fost direcționate spre fondul locativ al marilor dezvoltatori imobiliari, care lucrează la prețuri necontrolate de piață. Drept dovadă, la ora actuală, cele mai multe dintre aceste locuințe sunt goale. Noi, CONPIROM, propusesem construcția de locuințe sociale, cu proiecte pe care le-am prezentat premierului. Dezvoltatorii construiseră case cu suprafețe foarte mari, pe terenuri întinse. Familiile cu un venit de maximum 1.500 lei nu pot contracta o asemenea locuință, nici măcar cu sprijinul fondului de garantare. Noi am propus apartamente de 50 mp, nu de 70 mp, cu un preț de maximum 400 - 500 euro pe metrul pătrat.” Președintele CONPIROM atrage atenția că tocmai în condiții de criză, Guvernul României ar trebui să sprijine companiile care fac export de servicii și de forță de muncă: „În prezent, firmele de construcții au găsit parteneri în Irak, Liban și Emiratele Arabe. Dar fără garanții de stat, firmele românești pot lua o mare țeapă. Guvernul ar trebui să se implice. Acum ar trebui să crească rolul ambasadelor și consulatelor. Ele trebuie să dea o mână de ajutor mediului de afaceri, în atragerea contractelor, în promovarea firmelor românești. Statul ar trebui să rezolve problema concurenței neloiale de pe piața produselor agricole. Procesatorii interni preferă carnea de porc de import, decât să o cumpere pe cea din producția românească. De ce? Pentru că o iau la preț de dumping, ca urmare a subvențiilor mascate.” Patronatele de apartament De ce CONPIROM nu a reușit să-și impună poziția în fața guvernanților, în Consiliul Economic și Social (CES)? Răspunsul este puțin mai complicat, spune Vasile Turcu. Spre deosebire de alte țări, unde există una sau două confederații patronale, în România sunt recunoscute 12 confederații reprezentative, cu drept de vot în CES. Dintre ele, doar trei sunt active. CONPIROM, care se numără printre acestea din urmă, are cei mai mulți angajați în companiile membre (conform datelor Institutului Național de Statistică) și reprezintă ramurile cele mai importante ale economiei. Este edificator faptul că, dintre cele 22 de contracte colective de muncă la nivel de ramură, organizația semnează un număr de 14 contracte. Cu toate acestea, ea deține doar un vot în CES, fapt ce nu-i permite să-și impună punctul de vedere. Votul majoritar aparține confederațiilor patronale de buzunar, a căror apariție a fost favorizată de actuala Lege a patronatelor. În baza acesteia, orice grup de cinci societăți comerciale de apartament sau chiar fantomă poate forma o organizație patronală, care, împreună cu altele aseme-nea, poate constitui federații și confederații. „Noi ne luptăm de mai mulți ani să modificăm Legea patronatelor. Proiectul se află la Ministerul Muncii. Încă de pe vremea când PSD era la guvernare, s-au făcut demersuri în această direcție. Am continuat și pe timpul guvernării PNL, împreună cu sindicatele. Am constatat că guvernanții nu sunt interesați să existe organizații patronale mai puține și mai puternice. Interesele sunt atât de mari, că legea a fost blocată mereu. De aceea ne aflăm în situația de astăzi, când confederațiile de apartament conduc CES. Ele au reușit să blocheze Legea patronatelor, dar nu numai. Au o asemenea influență încât în nomenclatorul de meserii din România figurează și cea de președinte de organizație patronală. Sunt organizații în care președinția a devenit afacerea unui individ, care a ajuns în respectiva poziție fără alegeri, fără să reprezinte pe nimeni” - afirmă președintele CONPIROM.