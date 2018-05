Confruntare de 1,6 miliarde euro între corveta franceză Gowind® 2500 și corveta olandeză SIGMA

Proiectul „corveta multifuncțională” este, de departe, cea mai spectaculoasă ofertă de afaceri a României. Atractivitatea ei este dată nu doar de impresionanta sumă de 1,6 miliarde de euro pusă la bătaie de statul român, pentru început, dar și de faptul că acela ce va câștiga contractul va asigura mentenanța corvetelor pe toată durata lor de viață, plus lucrările de mentenanță pentru flota Forțelor Navale Române.La startul competiției s-au prezentat: Naval Group Franța - SNC, Șantierul Naval Damen din Galați, Thyssen Krupp Marine Systems Germania, STM Turcia și grupul italian Fincantieri, proprietarul șantierelor navale din Tulcea și Brăila.Ofertanții nu au dezvăluit cu ce tipuri de corvete vor intra în întrecere, dar se poate lesne ghici. Este de așteptat ca Damen Shipyards Group să vină cu aceeași ofertă pe care Ministerul Apărării Naționale o acceptase în 2016, fiind gata să îi pună contractul pe tavă, fără competiție: o corvetă din clasa SIGMA - model 10514, după cum rezultă din proiectul de hotărâre de guvern, pus în dezbatere publică pe site-ul respectivului minister la data de 2 noiembrie 2016. În prezent, în portofoliul de produse al grupului Damen, prezentat pe site-ul companiei, se află trei tipuri de corvete SIGMA, modelele 7713, 8313 și 9113. Modelul 10514, la care se făcea referire în hotărârea de guvern, este, de fapt, o fregată.Dar să vedem cum arată corveta SIGMA 9113. Conform specificațiilor, aceasta are lungimea de 90,7 metri și lățimea de 13 metri, viteza maximă de 28 kts, propulsia fiind asigurată de două motoare de 8.900 kW CPP. Este dotată cu: un tun de 76 mm și alte două tunuri mai mici; două lansatoare de rachete împotriva navelor și alte două, împotriva aviației; două lansatoare de torpile. Poate lua la bord un echipaj de 80 de oameni.Naval Group va intra în competiție, fără îndoială, cu cea mai recentă creație: corveta Gowind® 2500. În 2017, șase nave de acest tip au fost comandate de Malaezia, patru de către Egipt și două de către Emiratele Arabe Unite. Gowind® 2500 reprezintă o nouă generație de corvete multi-misiune, robuste și bine echipate, atât în ceea ce privește electronica, armele și capacitățile de proiecție. Corveta are integrat sistemul SETIS® Combat Management Group, un sistem cuprinzător de combatere a multi-amenințărilor submarine, de la suprafață și din aer.Nava are lungimea de 102 metri, deplasamentul de 2.750 t, viteza maximă de 26 kts. Are o autonomie de 21 de zile și dotări pentru un echipaj de 80 de persoane. Armamentul constă din: două lansatoare quadruple de rachete anti-navă, Exocet MM40 Block 3; un VLS prevăzut cu 16 rachete antiaeriene VL Mica; două lansatoare triple de torpile (MU90); un tun naval Oto Melara de 76 mm, amplasat în turela din prova; două turele Nexter Narwhal cu tunuri de 20 mm. Helipadul și hangarul navei pot primi un elicopter cu o masă de până la 11 tone, hangarul fiind construit astfel încât să faciliteze utilizarea de UAS – Unmanned Aerial Systems.Ofertele celorlalți trei competitori ar putea fi următoarele: Thyssen Krupp Marine Systems Germania - coverta MEKO®; compania STM Turcia – o corvetă de tip MILGEM; grupul italian Fincantieri - corveta multirol.După toate probabilitățile, câștigătoarea contractului va fi decisă dintre principalii doi competitori: asocierea Naval Group Franța cu Șantierul Naval Constanța și grupul Damen.Trebuie amintit faptul că, în noiembrie 2017, Naval Group a câștigat contractul pentru furnizarea a două corvete Gowind® către Emiratele Arabe Unite, surclasându-i pe ceilalți concurenți, printre care Damen și Fincantieri.Dar nu trebuie neglijat faptul că statul român are interese legate de grupul Damen. După cum se știe, Ministerul Economiei a negociat cu olandezii preluarea în parteneriat a controlului asupra șantierului naval Daewoo – Mangalia, iar fostul guvern condus de Mihai Tudose declarase că cele patru nave militare vor fi construite la Mangalia.