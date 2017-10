Conflictele dintre clienţi şi bănci vor fi rezolvate de Mediatorul Bancar

Conflictele dintre clienți și bănci vor fi rezolvate de Mediatorul Bancar

Asociația Română a Băncilor a anunțat că a primit acordul Băncii Naționale a României pentru înființarea Mediatorului Bancar. Potrivit proiectului, scopul viitoarei instituții, care și-ar putea începe activitatea până la finele acestui an, va fi acela de rezolva neînțelegerile dintre bănci și clienți. „Noi am terminat studiul de fezabilitate, suntem în faza de aprobare, avem lumina verde din partea BNR. Probabil că la sfarsitul acestui an Mediatorul Bancar va fi funcțional. Între timp vom avea și codul de conduită și oamenii vor putea citi cu mai mare atentie”, a declarat Radu Ghețea, președintele Asociației Române a Băncilor.