Conferință româno-bulgară privind amenajarea spațiului maritim din Marea Neagră

n București, are loc astăzi, 11 ianuarie 2018, Conferinta „Provocări și oportunități privind amenajarea spațiului maritim din Marea Neagra pentru Romania și Bulgaria''. Evenimentul are loc în contextul finalizării proiectului MARSPLAN-BS. Scopul conferinței este de a contribui la valorificarea rezultatelor acestuia, în sprijinul acțiunilor viitoare de elaborare a planului de amenajare a spațiului maritim, precum și de a informa actorii relevanți cu privire la amenajarea spațiului maritim și bunele practici din domeniu.În deschiderea conferinței vor lua cuvântul:- Ciprian Lucian ROȘCA, secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene- Adriana PETCU, secretar de stat, Ministerul Apelor și Pădurilor- Juan RONCO ZAPATERO, Policy Officer, Direcția Generală Afaceri Maritime și Pescuit (DG MARE), Direcția privind Economia Albastră, Acvacultură și Amenajarea Spațiului Maritim, Comisia Europeană- Greta BORG, Project adviser, Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comisia Europeană- Tsvetelina ATANASSOVA, director, Departamentul de Planificare Strategică și Contractare, Direcția Generală Planificare Strategică și Programe de Dezvoltare Regională, Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, Bulgaria- Simion NICOLAEV, director general, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, România- Atanas PALAZOV, director, Institutul de Oceanologie, Academia de Științe, BulgariaPrima sesiune a conferinței, dedicată discutării necesității amenajării spațiului maritim în vederea abordării integrate a activităților maritime, are ca principale teme:- contribuția proiectului MARSPLAN-BS la implementarea Directivei 2014/89/UE de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim;- cadrul instituțional pentru derularea procesului de amenajare a spațiului maritim;= experiența implementării conceptului de amenajare a spațiului maritim în alte state UE.A doua sesiune abordează viziunea strategică și recomandările de politică pentru amenajarea spațiului maritim în zona transfrontalieră din Marea Neagră pentru România- Bulgaria, având ca teme:- principalele provocări și oportunități privind amenajarea spațiului maritim pentru România și Bulgaria - studii de caz: Studiul de caz zona Eforie, Studiul de caz acvacultură și pescuit, Studiul de caz privind sistemul de dirijare a navelor, Studiul de caz Sfântu Gheorghe, Studiul de caz Burgas (Interacțiunea dintre uscat și mare);viziunea strategică privind amenajarea spațiului maritim în România și Bulgaria (Mangalia – Shabla);- importanța participării actorilor relevanți și a autorităților la elaborarea planului de amenajare a spațiului maritim pentru Marea Neagră;- principalele recomandări de politică pentru amenajarea spațiului maritim în zona transfrontalieră din Marea Neagră pentru România-Bulgaria MARSPLAN-BS;- acțiuni viitoare: De la MARSPLAN BS către MSP (elaborarea planului de amenajare a spațiului maritim la nivel național).Obiectivele conferinței:- informarea și consultarea actorilor relevanți cu privire la importanța amenajării spațiului maritim în contextul obligațiilor statelor membre stabilite conform Directivei 2014/89/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim;- dezbaterea cu privire la provocările și oportunitățile procesului de amenajare a spațiului maritim;- informarea cu privire la demersurile naționale privind stabilirea cadrului instituțional pentru amenajarea spațiului maritim;prezentarea experiențelor statelor UE în domeniul amenajării spațiului maritim;- informarea cu privire la rezultatele proiectului MARSPLAN-BS;sprijinirea cooperării cu actorii relevanți în procesul de realizare a amenajării spațiului maritim;- sprijinirea procesului de valorificare a rezultatelor proiectului (după închiderea acestuia);- consolidarea cooperării transfrontaliere privind planificarea maritimă;- informarea cu privire la acțiunile viitoare necesare pentru îndeplinirea obligațiilor privind amenajarea spațiului maritim și implicarea actorilor relevanți, încă dintr-un stadiu incipient, în acest proces.Grupul țintă - 150 de reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale și locale din România și Bulgaria, reprezentanți ai mediului academic și de cercetare, ONG-uri relevante pentru domeniul amenajării spațiului maritim, reprezentanți ai mediului privat etc.În cadrul conferinței este organizată o expoziție de hărți, care conține cele mai relevante rezultate ale proiectului pe următoarele teme:- planul de amenajare a spațiului maritim pentru zona transfrontalieră din Marea Neagră: Mangalia - Shabla (analiza situației curente - principalele utilizări ale spațiului maritim, analiza conflictelor și a sinergiilor din zonele maritime, scenariul de dezvoltare)- sistemul de dirijare a navelor în spațiul maritim România - Bulgariapescuit și acvacultură în cadrul MSP- Sfântu-Gheorghe: Interacțiunea dintre uscat și mare (Metodologie Sketch Map)- Burgas: Interacțiunea dintre uscat și mare.