Conductele „Oil Terminal“ vor fi supravegheate video şi inspectate cu roboţi

Pentru a preveni furturile și poluările provocate de hoți

Conductele „Oil Terminal“ vor fi supravegheate video și inspectate cu roboți

„Oil Terminal este asociată, în mod greșit, de unele persoane, cu noțiunea de poluare. Este fals! Avem instalații foarte bune. Fascicolele de conducte sunt tinere, au fost construite în perioada 1993 - 2000“ - afirmă Silviu Wagner, directorul general al companiei. Două incidente recente au atras atenția opiniei publice asupra acestei probleme. Pe data de 10 octombrie 2010, pe strada Amurgului, din Constanța, autori necunoscuți, până în prezent, au săpat o groapă cu adâncimea de 1,5 metri deasupra conductei de păcură a „Oil Terminal”. Probabil că au făcut-o cu un utilaj. Hoții căutau conducta cu motorină, dar au greșit și au perforat-o pe cea de păcură. Când aceasta a țâșnit prin orificiul practicat, indivizii au fugit. Ca urmare, a fost infestată o zonă de circa 300 metri pătrați, dintre care 250 metri pătrați de carosabil. Al doilea incident s-a petrecut în urmă cu o săptămână. Un cetățean a fost găsit mort, prin intoxicare cu gaze, într-o conductă subterană de deversare, care aparține RAJA. Omul fusese la furat, împreună cu alți doi indivizi, pentru că pe deasupra respectivei conducte trece un fascicol subteran de conducte al „Oil Terminal”. Nu este prima oară când hoții intră prin căminele RAJA, în conductele acestei regii și le sparg pentru a ajunge la cele ale „Oil Terminal”. Le perforează pentru a fura, iar dacă nu pot, lasă să se deverseze produsele petroliere, prin conductele RAJA, în acvatoriul portuar. „Un lucru este clar - spune Wagner - cauza acestor poluări nu a fost cedarea conductelor petroliere sau lipsa de întreținere a acestora, ci acțiunea distructivă a hoților.” În primul caz, avem de a face și cu lipsa supravegherii. Cine ar fi trebuit să prevină spargerea conductei și poluarea? În primul rând, gardienii publici. „N-au făcut nimic!” - afirmă Wagner. , „Oil Terminal”, ca și alți agenți economici, plătește degeaba taxa pentru creșterea gradului de liniște și siguranță în Constanța. Nici paznicii firmei de pază „Cameleon Sistem”, cu care „Oil Terminal” avea contract, nu și-au făcut datoria. „În acest an au fost patru tentative de furt, în care conductele noastre au fost perforate de autori necunoscuți. Conductele erau în perimetrul de pază al acestei firme. Când s-a produs cel de al patrulea incident, de pe Amurgului, am reziliat contractul cu Cameleon. Le plăteam 6,8 miliarde de lei vechi pe lună. Pentru o perioadă de 3 luni am încheiat un contract cu o altă firmă de pază, căreia îi plătim cu 2 miliarde de lei mai puțin. Apoi, vom renunța la firmele de pază, pentru că vom trece pe supravegherea video. De la 1 decembrie 2010 până în luna februarie 2011, noul sistemul va intra în funcțiune în toate locațiile noastre” - spune directorul general. „Oil Terminal” este în curs de achiziționare și a unui sistem robotizat de control al conductelor (până acum apela la serviciilor celor ce dispun de această tehnologie). „Investiția se ridică la 80.000 de euro. Pe viitor, conductele vor fi controlate foarte des și chiar dacă vor mai exista furturi, acestea vor ajunge la un nivel foarte scăzut. Opinia publică trebuie să știe: conductele noastre stau goale. Nu înseamnă că dacă au înțepat o conductă, hoții au ce fura 24 din 24 de ore. Doar în timpul pompării există acest pericol. Având acest sistem de control, se poate depista din timp unde este înțepată conducta și se poate preveni furtul și posibila poluare” - afirmă directorul general. În cel de al doilea caz – spune el - soluția este clară: „RAJA trebuie să-și securizeze conductele și căminele, pentru a împiedica asemenea incidente!”