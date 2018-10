Conducerea SLN participă la Congresul ITF, din Singapore

În intervalul 14 - 20 octombrie 2018, în Singapore, se desfășoară lucrările celui de-al 44-lea Congres al Federației Internaționale a Transportatorilor (ITF). Este pentru prima dată în istoria de 122 de ani a organizației când congresul are loc în Asia de Sud-Est.La reuniune sunt prezenți peste 2.000 de delegați din aproximativ 140 de țări, reprezentând peste 600 de sindicate din transporturi, cu peste 19 milioane de membri. Sindicatul Liber al Navigatorilor din România este reprezentat de președintele Adrian Mihălcioiu, vicepreședintele Costică Stici și secretarul general Aurel Stoica.Congresul și-a propus să facă auzită vocea lucrătorilor din transporturi și să stabilească o agendă pentru industria transporturilor, pe următorii cinci ani. Se va discuta, de asemenea, despre modul în care digitizarea determină transformarea transportului global.Secretarul general al ITF, Stephen Cotton, a declarat: „Acest Congres urmărește creșterea forței lucrătorilor din transporturi prin campanii inovatoare, prin sporirea gradului de sindicalizare și prin influențarea politicului. Prin unirea eforturilor noastre, putem fi siguri că, în viitor, munca le va asigura bune oportunități tuturor lucrătorilor din transporturi.”La rândul său, Maria Liew, președinte al ITF Singapore, a declarat: „Nu este o coincidență faptul că acest Congres are loc în Singapore, deoarece se concentrează asupra viitorului muncii în transporturi. Noi am demonstrat, aici, că prin construirea de parteneriate între societate și economie putem crea locuri de muncă decente și durabile acum și pentru viitor “.Cele cinci sindicate din Singapore, care asistă ITF în organizarea congresului sunt: Uniunea Națională a Muncitorilor din Transporturi, Uniunea Ofițerilor Portuari, Uniunea Ofițerilor Maritimi, Organizația Navigatorilor și Uniunea Lucrătorilor Portuari.