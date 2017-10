Condiţiile minime pentru cesionarea părţilor sociale ale Oltchim 2

1

Condițiile minime pentru cesionarea părților sociale ale Oltchim 2

PRELUARE COMENTARIU DE PE PETITIA “SALVATI OLTCHIM”. OLTCHIM POATE FI SALVAT DAR NU SE DORESTE A FI SALVAT. NU ESTE NEVOIE DE OLTCHIM 1 SI OLTCHIM 2. TREBUIE DOAR SA SE FACA CONVERSIA DATORIILOR OLTCHIM (CATRE: AVAS, ELECTRICA, CFR MARFA, SALROM, BCR, BT, MFCC, ETC.) IN ACTIUNI ASA CUM DE FAPT SI DE DREPT AU DORIT SI ACESTI CREDITORI SI CUM A FOST APROBAT DE CE IN MARTIE 2012. ACEST LUCRU INCURCA SI NU ESTE DORIT DE PCC – CARE A IMPUS SI A TRANSMIS DORINTA SA CATRE PNL (RUSANU, VLADESCU, VULPESCU, VOSGANIAN, STANESCU, SPIRU – CIOBESCU, ETC.) SI CATRE ADMINISTRATORII JUDICIARI, PIPEREA SI BALAN! SEMNATI PETITIA SALVATI OLTCHIM:http://www.petitieonline.com/salvati_oltchim_si_arpechim POATE REUSIM IMPREUNA SA STOPAM DIRECTIA DATA OLTCHIMULUI CATRE FALIMENT!