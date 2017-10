Concluzia FMI - Măsurile de austeritate au calificat România pentru o nouă tranşă din împrumut

Concluzia FMI - Măsurile de austeritate au calificat România pentru o nouă tranșă din împrumut

Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit în jos prognoza de creștere pentru 2010, la -1,9%. Anunțul a fost făcut ieri de Jeffrey Franks, șeful misiunii FMI la București, la finalul evaluării acordului cu România. Vestea bună este că îndeplinim condițiile pentru eliberarea unei noi tranșe din împrumut. Franks a mai spus că nu vede „o necesitate pentru alte modificări fiscale” și că va solicita o nouă derogare pentru ținta de arierate, ratată până acum de România, singura condiție impusă fiind alocarea, de către guvern, a două miliarde lei pentru acoperirea datoriilor. „Am constatat că performanțele la sfârșitul lunii iunie sunt bune și că politicile sunt adecvate pentru atingerea țintelor din acord. Programul fiscal rămâne cel agreat, atât pentru acest an, cât și pentru 2011", a declarat Jeffrey Franks. El a lăudat „efortul extraordinar de ajustare făcut de autoritățile române” și „hotărârea cu care au fost rezolvate dificultățile fiscale”, menționând că „efectele creșterii TVA se vor disipa în cea de-a doua parte a anului 2011, chiar dacă vor afecta inflația în următoarele luni”. Șeful delegației FMI a mai spus că inflația va ajunge la 7,5 – 8%, la finele anului, urmând să se situeze la 3%, la sfârșitul lui 2011, revenind în „banda BNR”: „Efectele creșterii TVA sunt temporare și trendul inflației rămâne descendent. Nici politica monetară nu necesită o înăsprire din cauza majorării TVA”. Potrivit spuselor lui Franks, economia va avea de suferit din cauza incertitudinilor regionale, inundațiilor și cererii interne slabe, urmând să scade cu 1,9% în acest an. Pentru 2011, oficialul FMI estimează o creștere economică de 1,5 – 2%, pe fondul creșterii industriei și exporturilor. Funcționarii publici ar putea avea salarii mai mari, în 2011 Franks a precizat că guvernul înregistrează progrese în ceea ce privește reducerile de personal, ceea ce va permite ca funcționarii publici rămași să fie plătiți mai bine, creând astfel premisele unei creșteri reale a salariilor. „Dacă se țin sub control cheltuielile în alte domenii, ar trebui să existe spațiu pentru o oarecare majorare a salariilor în sectorul public. Dar noi nu sfătuim ca tăierea de 25% să fie anulată de anul viitor. Noi spunem că la anul s-ar putea să existe o oarecare bază pentru o creștere ușoară, dar trebuie să ținem sub control strict nivelul cheltuielilor de personal pentru a ne asigura că ajungem la ținta de deficit pentru anul viitor. Referitor la numărul de angajați, cu cât acesta este mai mic, cu atât va fi posibil să majorăm salariile pentru că există o anvelopă salarială. Trebuie să vedem ce vrea să facă guvernul”, a explicat Franks. Concluzia lui Franks – toate țintele au fost îndeplinite, mai puțin cea de arierate. FMI a cerut această derogare în rundele anterioare de negocieri și a trimis echipe care să ajute Ministerul Finanțelor să controleze mai bune fluxurile de numerar și angajamente, care se pot transforma în arierate. „Cu toate acestea, stocul de arierate nu a scăzut. Am convenit să solicităm din nou o derogare, însă guvernul trebuie să aloce două miliarde lei pentru acoperirea arieratelor, mai ales în sistemul de sănătate”, a declarat Franks. FMI recomandă reactivarea programului de privatizare Reprezentanții FMI le-au mai recomandat autorităților române să ia în considerare o „reactivare serioasă a programului de privatizare pentru întreprinderile din proprietatea statului și să devină mai active în procesul de restructurare sau închidere a întreprinderilor care nu pot fi privatizate”. „Au existat discuții cu privire la modul de restructurare a anumitor întreprinderi de stat. În ultima scrisoare de intenție există un paragraf în care se discută despre privatizarea unor firme mai mici care erau în controlul AVAS, a unor pachete minoritare de acțiuni la unele firme și de asemenea la unele firme care țin de Ministerul Economiei. Am discutat cu autoritățile despre progrese în această zonă. Aș spune că există mult mai multă muncă de făcut în reformarea întreprinderilor publice, dacă este să ne uităm la 2011 și anii următori”, a spus Franks.