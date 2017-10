„Comvex” se apropie de performanţele dinaintea crizei economice

„Comvex” se apropie de performanțele dinaintea crizei economice

Compania „Comvex”, din portul Constanța, este foarte aproape de rezultatele financiare din 2008, ultimul an al creșterii economice. Potrivit informațiilor date publicității, operatorul portuar a obținut în 2012 venituri totale de 141.162.193 lei, cu doar 13,22% mai mici decât în 2008.Performanța este cu adevărat excepțională, dacă avem în vedere faptul că veniturile au scăzut sub 50% în timpul recesiunii. Evoluția lor a fost următoarea:- anul 2008 - 162.678.195 lei;- anul 2009 - 82.681.953 lei;- anul 2010 - 64.876.257 lei;- anul 2011 - 84.540.172 lei;- anul 2012 - 141.162.193 lei.În 2012, profitul brut a crescut de peste trei ori față de anul precedent, dar rezultatul este cu 43,57% inferior celui din 2008. Ce vreți, nu mai sunt nici tarifele, nici prețurile la utilități din timpul creșterii economice!Dinamica profitului brut a fost următoarea:- anul 2008 - 40.709.145 lei;- anul 2009 - 17.912.255 lei;- anul 2010 - 10.198.941 lei;- anul 2011 - 7.143.257 lei;- anul 2012 - 22.971.340 lei.Cum a reușit operatorul portuar constănțean să supraviețuiască loviturilor crizei economice și să-și relanseze activitatea? Mai întâi, prin reorganizarea activității, reducerea cheltuielilor (inclusiv a celor salariale) și creșterea productivității muncii. În perioada analizată, numărul mediu al angajaților a avut următoarea evoluție:- anul 2008 – 338 persoane;- anul 2009 – 237 persoane;- anul 2010 – 205 persoane;- anul 2011 – 200 persoane;- anul 2012 – 211 persoane.Pe de altă parte, compania și-a diversificat portofoliul de clienți, reducându-și dependența de o singură piață. În 2008, „Comvex” încă mai servea un singur client: combinatul siderurgic de la Galați. În prezent, are 13 mari clienți din Ungaria, Serbia, Ucraina, Austria, Turcia și România, Arcelor Mittal având o pondere de doar 18% în cifra de afaceri a companiei „Comvex”.