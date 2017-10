Complexul Energetic Hunedoara cere intrarea în insolvență

Compania care administrează minele de huilă și electrocentralele din Valea Jiului cere intrarea în insolvență.La doar o zi după ce ministrul Energiei, Victor Georgescu, a scris într-o postare pe contul său de Facebook că situația financiară a Complexului Energetic Hunedoara (CEH) este dezastruoasă și s-ar putea ajunge chiar la falimentul companiei, firma de stat își cere intrarea în insolvență.Decizia a fost luată aseară, din cauza situației financiare dezastruoase în care a ajuns Complexul Energetic Hunedoara. CE Hunedoara va avea pierderi de 400 mil lei în 2015. Ieri ministrul Energiei spunea că încetarea activității companiei nu este o opțiune, transmite Digi24.ro.Toți miniștrii Energiei din ultimii ani au promis că vor salva producția de cărbune și centralele care depind de această resursă. Nu au reușit, iar pierderile și datoriile complexului energetic Hunedoara au crescut de la un an la altul.Otilia Nuțu, specialist energie Expert Forum, susține că astfel de companii nu au cum să supraviețuiască acum decât cu subvenție și acest lucru nu mai este posibil. Subvențiile care se bagă de ani de zile în asemenea găuri negre sunt mult mai mari decât costurile sociale ale unor ajutoare sociale pentru persoanele disponibilizate, chiar pe un număr foarte lung de ani.Problemele s-au agravat în anul 2012. Atunci, Electrocentrale Deva si Paroșeni au fuzionat pentru a forma Complexul Energetic Hunedoara. Un an mai târziu, în complex au fost incluse și patru din cele șapte mine ale Societății Naționale a Huilei. Minele rămase vor fi închise până în 2018 de o companie creată cu acest scop. Numai în acest an pierderile companiei de stat cu peste 6.000 de angajați vor fi de aproximativ 400 de milioane de lei. Datoriile către buget sunt de 300 de milioane de lei.În timp ce închide propriile exploatări de huilă, România importă cărbune. 600.000 de tone în trei ani.