În Eforie Sud

Complexul balnear „Fortuna“ rămâne deschis 365 de zile pe an

„Soluția este turismul balnear și medical. România trebuie să pună în valoare calitățile tămăduitoare ale apei de mare și ale nămolului de Techirghiol, dar să profite și de faptul că serviciile sale medicale sunt de câteva ori mai ieftine decât cele din Occident” - afirmă dr. Dumitru Costea. Unitatea centrală a complexului este o bază de tratament. Aceasta oferă o gamă largă de servicii medicale, de recuperare și de relaxare, precum: hidroterapie (duș subacval, galvanoterapie, băi cu apă sărată, băi de plante, piscină cu apă sărată, piscină pentru copii, bazin de recuperare medicală), masaj terapeutic, sabay și cu nămol, mezoterapie și reflexoterapie, drenaj limfatic și kinetoterapie, electroterapie cu laser, ultrasunete, magnetoterapie și SWT, laborator de analize medicale. Aparatura este de ultimă generație, achiziționată din Germania, iar serviciile sunt asigurate de medici specialiști. Complexul mai cuprinde hotelul „Sirena” (trei stele, dar cu dotări de cinci stele), care dispune de 50 de locuri de cazare, o pizzerie, un restaurant cu terasă (cu bucătărie tradițională și produse ecologice). În cel mult o săptămână va fi dată în exploatare și o piscină acoperită, cu saună. În etapa a doua de investiții, piscinele în aer liber, din cadrul bazei de tratament, vor fi acoperite, pentru a putea fi folosite tot timpul anului pentru tratament, refacere și relaxare. În ianuarie 2015, vor fi finalizate cel de-al doilea hotel, cu 60 de locuri, o sală de sport și o sală de conferințe cu cinematograf 3D. Complexul balnear „Fortuna” a intrat în exploatare în sezonul estival 2014. „În această vară, în lunile iulie și august, am avut o încărcare de sută la sută. 80% dintre oaspeți au fost turiști străini din: China, Spania, Olanda, SUA, Rusia, Franța, Italia și India. În viitor, turiștii vor beneficia de servicii all inclusive. Suntem în tratative cu Casa de Sănătate și Casa de Pensii din Germania, pentru a încheia un contract. Complexul va fi deschis pe parcursul întregului an” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, dr. Dumitru Costea.Complexului balnear „Fortuna” a lansat o ofertă promoțională. Cei ce aleg un sejur de 10 zile trebuie să scoată din buzunar numai 180 de lei pe zi. În preț sunt incluse cazarea, trei mese, patru proceduri și accesul la piscină. „Începând din această toamnă, în cadrul complexului vor face practică două clase din cadrul școlii sanitare postliceale, în specialitatea asistenți balneo-fizio-kinetoterapeuți, pentru care am obținut aprobarea. O parte din absolvenți vor fi angajați în complex, restul urmând să fie recrutați în străinătate. Purtăm discuții, în acest sens, în Irlanda, Anglia și Germania. Intenționăm să găsim locuri de muncă și în Italia, Spania și Franța. Pentru a veni în sprijinul celor ce vor să muncească în străinătate, vom organiza cursuri opționale de limbi străine: engleză, germană, spaniolă, italiană” - a declarat dr. Dumitru Costea.