Competiția pe piața Mării Negre se câștigă cu investiții în infrastructura rutieră, feroviară și fluvială

Datele Institutului Național de Statistică arată că în primele trei luni ale anului 2018, exporturile românești au crescut cu 9,8%, iar importurile cu 10,8%, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exporturile au însumat peste 16,986 miliarde de euro, iar importurile cu puțin peste 19,702 miliarde de euro.★ ★ ★Mare parte din volumul comerțului exterior al României se derulează prin porturile maritime Constanța, Midia și Mangalia, care în primele trei luni din 2018 au înregistrat o creștere anualizată de 15,30% a fluxurilor de mărfuri. Dar trebuie amintit faptul că la creșterea traficului portuar au contribuitîntr-o mare măsură fluxurile de mărfuri aflate în tranzit prin portul Constanța. Din păcate, tranzitul de mărfuri, atât de important pentru dezvoltarea economiei naționale, nu este contabilizat de statistica oficială.Speranțele portului Constanța sunt legate mai puțin, în acest moment, de economia națională. În ciuda evoluției bune, aceasta nu are potențialul să-i asigure necesarul de mărfuri.Cel mai mare port românesc de la Marea Neagră s-a dezvoltat, după 1990, ca un port de tranzit pentru fluxurile de mărfuri dintre Europa și Orient. Investițiile realizate în ultimii 28 de ani au dus la un salt al capacității totale de operare de la circa 100 milioane de tone la peste 140 milioane de tone de mărfuri pe an, iar creșterea ei continuă. În schimb, cantitățile de mărfuri manipulate se mențin cu mult sub potențialul de operare al portului.Dacă în anul 2001, traficul de mărfuri din portul Constanța a fost de 34,4 milioane de tone, la o capacitate de operare de 100 milioane de tone, în 2016 s-a ajuns la un vârf de 51,786 milioane de tone, față de o capacitate de peste 140 de milioane de tone. În acest interval, creșterea cantităților manipulate s-a datorat în mare măsură tranzitului de mărfuri.★ ★ ★Portul Constanța visează de peste două decenii să devină placa turnantă a mărfurilor ce circulă între Orient și Europa Centrală și de Est. Până nu de mult, adâncimile mari și investițiile majore realizate l-au avantajat față de celelalte porturi de la Marea Neagră. Dar nu a putut profita, pentru a atrage cât mai multe fluxuri de mărfuri, din cauza infrastructurii rutiere dezastruoase, a rețelei feroviare ce le permite trenurilor de marfă să circule cu 20 km pe oră, în medie, și pentru că nu se asigură condiții de navigație pe Dunăre, pe toată durata unui an.Între timp, ambițiile celorlalte țări din regiune au crescut și au început să investească masiv în porturile de la Marea Neagră, în ultimul deceniu. Astfel că fluxurile de mărfuri au început să redistribuie, iar cel mai bun exemplu este cel al evoluțiilor de pe piața containerelor.Dacă în 2007, portul Constanța atingea un record de 1.411.370 TEU (containere standard), din care 708.900 TEU erau containere goale și 702.470 TEU erau containere pline, celelalte porturi din regiune aproape că nu contau. Și iată că, în decurs de un deceniu, portul Constanța și-a pierdut supremația pe piața containerelor. În 2017, din totalul de 2.013.048 TEU containere pline, cele cinci țări din zonă au avut următoarele cote de piață: Ucraina - 28,85%, Rusia - 26,98%, România - 23,85%, Georgia - 11,41%, Bulgaria - 8,91%.★ ★ ★La sfârșitul săptămânii trecute, Ucraina a anunțat că va lansa două noi proiecte majore în porturile de la Marea Neagră: construcția unui terminal de containere în portul Chornomorsk, modernizarea portului Yuzhny și creșterea adâncimilor acestora. Ucraina are ca obiectiv să devină o importantă platformă de tranzit pentru fluxurile de mărfuri dintre Asia și Europa. În acest scop, în 2017 s-a lansat procesul de dezvoltare a infrastructurii portuare, care prevede modernizare celor 13 porturi maritime. Tot în 2017, a fost demarat programul de renovare a infrastructurii rutiere a Ucrainei, caracterizată ca fiind printre cele mai proaste din lume, întrecută fiind doar de Mozambic și Republica Moldova.