Compensarea şi plafonarea preţului la gaze, soluţii luate în calcul de Guvern, după explozia facturilor

„Este vorba despre compensarea preţurilor la energie şi gaz. Am avut o discuţie foarte bună în şedinţa de Guvern de astăzi (n.r. – miercuri, 15 septembrie). Am mandatat Ministerul Muncii, Ministerul Energiei şi Ministerul Finanţelor să vină cu o formă finală. Aş vrea să fie completată forma şi schema cu soluţii pentru compensarea clienţilor non-casnici. Până acum, am vorbit de clienţii casnici. Aş vrea să vorbim şi de clienţii non-casnici, în special IMM-uri. Ministerul Muncii trebuie implicat, pentru că e vorba de compensarea consumatorului casnic şi ne gândim cum să facem acest lucru cât mai simplu”, a precizat premierul Florin Cîțu. Proiectul de ordonanţă prevede ca 40% din facturile la energie ar putea fi compesate de stat.



Vor creşterea de producţie de energie





Potrivit primului ministru, este nevoie de o măsură care să distorsioneze cât mai puţin piaţa, deoarece atunci când preţurile sunt plafonate companiile nu mai produc profituri, astfel, investitorii nu mai au motive să rămână şi există riscul să plece din România. Florin Cîţu a pus majorările de prețuri pe seama importurilor, a influențelor venite de pe piața europeană și pe nevoia de schimbare din zona de producție a energiei. „Preţurile la energie sunt date de piaţă. România este importator net de energie, din păcate, şi asta arată clar că avem nevoie de o capacitate mai mare de producţie a energiei. Avem deja un contract pentru două reactoare noi la Cernavodă, 3 şi 4, dar asta îmi arată mie că politica noastră de a trece la energie verde, care înseamnă va trebui să reducem sursele de energie poluantă, va avea o viteză mai mică decât o cer alţii. Este important să ne păstrăm capacitatea de producţie altfel vom importa din ce în ce mai multă energie. Anul acesta preţul la energie vine şi din afară, el a crescut peste tot în Europa”, a mai precizat premierul.





Compensarea propusă este o soluţie separată de legea privind consumatorii vulnerabili, prin care statul va acorda ajutoare persoanelor cu venituri mici. Facturile la energie electrică şi gaze au explodat în ultima perioadă, în unele cazurile creşterile fiind chiar şi de trei ori mai mari.





Premierul Florin Cîţu a anunţat, miercuri, 15 septembrie, că deja a fost elaborat şi lecturat un proiect de ordonanţă care are în vedere compensarea preţurilor la energie şi gaz. În plus, va fi abordată şi plafonarea preţului la gaze, propunere ce trebuie negociată cu Comisia Europeană.