Compensarea datoriilor între firme va dura câteva minute

Ştire online publicată Miercuri, 03 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Stingerea datoriilor mai mari de 10.000 de lei și mai vechi de 30 de zile, între trei sau mai mulți agenți economici, se va reduce la câteva minute. Guvernul a pus în dezbatere publică o ordonanță prin care se aduc o serie de modificări mecanismului de compensare a datoriilor neachitate scadente între entitățile economice.Sistemul a fost lansat în 1999 cu scopul de a reduce arieratele din economia națională și este coordonat de Sucursala București a Centrului de Pregătire a Personalului din Industrie - CPPI Bușteni, împreună cu centrele teritoriale.Unitățile economice îi raportează acestuia datoriile, iar el identifică și generează un circuit de compensare. Pentru serviciile prestate, CPPI Bușteni percepe fiecărui agent economic implicat într-un astfel de circuit un tarif unic de 50 de lei inclusiv TVA.„Utilitatea incontestabilă a sistemului de compensări este atunci când într-un circuit de compensare participă trei sau mai mulți agenți economici: A are o datorie către B, B are o datorie către C, iar C are o datorie către A. Oricare dintre cei doi agenți eco-nomici din exemplul dat nu poate efectua o compensare bilaterală, însă sistemul de compensări poate identifica și genera un circuit de compensare între toți cei trei agenți economici. Au existat circuite de compensare în care au fost implicați, conform modelului prezentat, peste 15 agenți economici, media fiind de patru - cinci agenți economici pe circuit de compensare”, se arată în referatul de susținere a actului normativ.Sistemul și-a dovedit utilitatea, fiind singurul mecanism non-monetar de compensare a datorilor, existent în economia națională. În anul 2000, s-a început cu 5.585 de circuite de compensare și au fost diminuate arierate în valoare de peste 1,204 miliarde de euro. În 2002 s-a ajuns la identificarea a 47.034 de circuite de compensare, rezolvându-se un volum record de arierate, de 6,37 miliarde de euro.Sistemul și-a demonstrat cu vârf și îndesat eficiența. Numărul circuitelor și dimensiunea arieratelor a scăzut de la un an la altul, astfel că în 2015 s-a ajuns la 7.117 circuite și arierate de 1,883 miliarde de euro. În 16 ani de funcționare, prin acest mecanism au fost identificate în total 381.537 de circuite de copensare și au fost rezolvate arierate în valoare totală de peste 62,752 miliarde de euro.Din 1999 și până azi, în economie s-au produs o serie de schimbări, care fac necesară modificarea și modernizarea mecanismului de compensare a datoriilor, cea mai importantă fiind pătrunderea tehnologiilor informatice în unitățile economice. Astfel s-a creat posibilitatea ca mecanismul de compensări să funcționeze on-line, ceea ce permite oricărui agent economic să apeleze la el, în orice moment, din orice locație, în câteva minute. Pe viitor, după validarea unui circuit de compensare de către CPPI, agenții economici vor putea emite ordinele de compensare pe baza procesului verbal al ședinței de compensare ce va fi disponibil în format electronic, în cadrul aplicației on-line.În vederea prevenirii incapacității de plată, actul normativ creează o serie obligații. Astfel, persoanele juridice vor trebui să întocmească situația privind sumele restante mai vechi de 30 de zile de la emitere sau scadență către orice creditor, respectiv debitor persoană juridică din România. Aceasta va fi transmisă prin internet la adresa https://gama.imi.ro, în vederea includerii în procedura de compensare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ. Actualizarea situației se face în decurs de o zi lucrătoare de la momentul oricărei modificări survenite.Potrivit actului normativ, constituie contravenție neținerea ori neactualizarea de către contribuabil a evidenței plăților restante și se sancționează cu amendă de la 500 la 1.000 de lei. Netransmiterea situației prin Internet, în termenul prevăzut de ordonață, la adresa sus-menționată, se sancționează cu amendă de la 1.000 la 5.000 de lei.