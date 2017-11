Companiile statului român le-au adus câştiguri grase investitorilor de pe piaţa de capital

Companiile statului român le-au adus câștiguri grase investitorilor de pe piața de capital

Cum a evoluat piața românească de capital în primele zece luni și jumătate ale anului 2017? Întrebarea i-am adresat-o lui Sorin Trandafir, director operațional în cadrul societății de servicii de investiții financiare Interfinbrok Corporation SA.„Dacă ne raportăm la evoluțiile bursiere, cred că investitorii sunt mulțumiți. Acțiunile pe care le dețin la companiile statului listate pe piața de capital le-au asigurat randamente mari. Respectivele companii au înregistrat creșteri de profit remarcabile, iar statul a majorat cota de profit repartizată sub formă de dividende de la 50% la cel puțin 90%. Ulterior, unele companii, precum Compet, Transgaz și Romgaz au acordat dividende suplimentare din rezervele financiare. Performere sunt Nuclearelectrica, cu un randament de 56%, de la începutul anului și până în prezent, Transgaz - cu 32% și Romgaz - cu 27%. Rezultate notabile au înregistrat și societățile de investiții financiare: SIF II - cu o creștere a rentabilității de 65%, SIF 1 și SIF 4 - cu câte 40%, SIF 5 - cu 30%. Mai slab a mers SIF 3, care nu prea mai are dețineri în portofoliu și nu prea mai este în vizorul investitorilor”, a precizat Sorin Trandafir.Referindu-se la companiile constănțene listate pe Bursa de Valori București, interlocutorul nostru a remarcat evoluția lor modestă, cu volume de tranzacționare destul de mici. Excepție face Oil Terminal, companie cu capital de stat, care a înregistrat un profit bun în 2016, iar de la începutul anului și până în prezent, acțiunile sale au avut o creștere de peste 60% a randamentului.Investitorii vor obține dividende mari și în anul viitor, afirmă Sorin Trandafir. În primele nouă luni ale anului 2017, majoritatea companiilor de stat listate, în special cele din sectorul energetic, au raportat creșteri importante de profit, comparativ cu perioada similară din 2016. Spre exemplu, Nuclearelectrica are o creștere de 120%, Romgaz - 65,91%, Transgaz - 20,95% și Compet - 11,24%.În 2017 - precizează interlocutorul -, pe Bursa de Valori București au intrat doar patru noi companii. Cea mai mare ofertă, de 1,2 miliarde de lei, a venit din partea Digi Comunication NV. A fost urmată de: Spera Franchise Group, care administrează restaurante sub brand-ul KFC, Pizza Hut și Taco Bell, cu o ofertă de 325 milioane de lei; firma AAGES, un producător de instalații de încălzire prin inducție și convertizoare de frecvență pentru industrie, cu 5,5 milioane de lei; Transilvania Brocker, cu 9 milioane de lei.Ponderea cea mai mare a investitorilor de pe piața românească de capital este deținută, în continuare, de fondurile de investiții și fondurile de pensii. Lor li se datorează volumele de tranzacții. Numărul investitorilor români nu a înregistrat o evoluție semnificativă, iar ponderea lor în volumul tranzacțiilor rămâne destul de mic.Piața de capital continuă să servească prea puțin ca sursă de finanțare a investițiilor. Printre puținele exemple se numără cel al operatorului portuar Comvex SA, care și-a majorat capitalul cu 15 milioane de lei, printr-o emisiune de 6 milioane de acțiuni.Fondul Proprietate, deși nu mai ocupă primul loc, se menține în Top 10, al celor mai tranzacționate companii. „Personal, m-aș fi așteptat ca aceasta să contribuie la dezvoltarea pieții, dar se pare că optica celor ce dețin controlul este să vândă deținerile din portofoliu, să împartă banii acționarilor și să se retragă. Până în prezent, cei ce au cumpărat acțiuni la Fondul Proprietate au avut de câștigat”, afirmă directorul operațional al Interfinbrok Corporation SA.Cum a reacționat piața la tensiunile generate în economie, de „revoluția fiscală” a Guvernului Tudose? „Cotațiile bursiere au fost influențate de declarațiile premierului referitoare la pilonul II de pensii - explică interlocutorul. Au fost scăderi de 7% - 10% a cotațiilor acțiunilor. Ulterior, acestea și-au revenit. Celelalte măsuri fiscale nu au provocat mișcări semnificative pe bursă.”Evoluția bună din 2015, 2016 și 2017 i-ar putea aduce Bursei de Valori București statutul de piață emergentă în anul viitor, fapt ce ar atrage mai mulți investitori străini. Toată lumea speră că piața românească de capital va continua seria evoluțiilor bune în 2018, deși se fac auzite zvonuri despre o nouă recesiune. „Să sperăm că zvonurile nu se vor adeveri - spune Sorin Trandafir, iar dacă va fi cazul unei corecții, aceasta să nu fie prea mare.”