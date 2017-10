Companiile portuare Socep şi Oil Terminal au avut evoluţii spectaculoase în 2015

1

furt la drumul mare

A-ti avut dreptate, "au avut evolutii spectaculuase" dar a-ti incheiat in nota pozitiva cand de fapt situatia la OIL este dramatica. La 9 luni aveau un profit de 16,3 mil care a disparut pana la 1 mil adica minus peste 15 mil iar voi vorbiti de un profit brut de 5 mil. In acest an toata lumea industriala se mira unde sa mai gaseasca un "rezervor" unde sa puna petrolul ieftin iar OIL face un profit de numai 0,4 mil mai mare decat 2014 ! Tendentios sau neprofesional din partea autorului acestui articol ?