Companiile din România vor majora în acest an salariile angajaţilor cu 4-7%

Companiile din România vor majora în acest an salariile angajaților cu 4-7%

Ştire online publicată Luni, 22 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Companiile din România vor majora în acest an salariile angajaților cu 4-7%, în funcție de nivelul postului și industrie, perspectiva de creștere salarială fiind, atât în România cât și la nivel internațional, moderată și precaută, potrivit unui studiu realizat de compania de consultanță Consulteam."Atât la nivel local, cât și global, se observă o ușoară ascendență, însă moderată și precaută în ceea ce privește creșterile salariale, în România procentele variind între 4% și 7% în functie de nivelul postului și industrie. În ceea ce privește creșterile salariale pentru nivelul de top și mid management putem observa o estimare în jurul valorii de 5,5%, mai mică față de alte țări, precum Rusia (9,8%), Turcia (7,8%), Serbia (6%), dar mai mare față de Bulgaria (5%), Polonia (4%), Italia și UK (3%), Germania, Grecia, Franta și Spania (2,5%)", se arată într-un comunicat al Consulteam privind rezultatele Studiului Salarial Mercer 2011.Una din două companii continuă să facă angajări, în special în IT, FMCG și producție."Diferențele dintre valorile salariilor din București și cele din restul țării au scăzut la aproximativ 15% pentru posturile de execuție, păstrandu-se însă la aproape 40% pentru posturile de management. Fluctuația voluntară de personal (procentul de angajați care au părăsit companiile din proprie inițiativă) este și anul acesta în scădere, ajungând la o valoare medie de 6%. În România, perspectiva de bonus a rămas la fel de atractivă în 2011 ca și în anul trecut, dar sumele efectiv încasate de către angajați ca bonusuri de performanță au fost mai scăzute", se precizează în comunicat, citat de Mediafax.Studiul remarcă și că ponderea companiilor care vor păstra salariile la nivelul de anul trecut este în scădere, de la circa 30% din total la sub 15%."În România am identificat creșteri destul de liniare în ultimii doi ani. În urma analizării rezultatelor studiului salarial finalizat în luna august, la care au participat peste 150 de companii din majoritatea industriilor, estimările pentru 2011 sunt de 6% per total buget salarii. Companiile au acordat creșteri salariale similare anului trecut, dar cu toate acestea România rămâne pe ultimele locuri în Europa în ceea ce privește puterea de cumpărare. Majoritatea bugetelor de creșteri salariale aprobate pentru acest an au fost direcționate către top performeri", a declarat Oana Datki, director de țară al Consulteam, reprezentant Mercer în România. Companiile participante la studiul salarial Mercer 2011 sunt în special multinaționale, din 11 industrii, iar numărul salariilor și pachetelor de remunerare prelucrate depășește 80.000.Grupul de companii Consulteam, parte din Anxo Group, a fost fondat în anul 2000, iar din anul 2002 este partener strategic al Mercer în statele în care acesta este prezent.