Companiile de pilotaj acceptă ieftinirea serviciilor pentru sectorul de reparaţii navale

Companiile de pilotaj acceptă ieftinirea serviciilor pentru sectorul de reparații navale

În cadrul recentei vizite în portul Constanța și la „Daewoo – Mangalia Heavy Industry”, președintele României, Traian Băsescu, a declarat: „Taxele portuare, inclusiv cele pentru pilotaj, remorcaj, gas - free și altele, dacă le însumezi, constatăm că autoritățile române percep taxe foarte mari în raport cu porturile din zonă, în care se află șantiere navale concurente.” În ceea ce privește tarifele de pilotaj, șeful statului are dreptate. Chiar dacă serviciul public de pilotaj este executat de companii private, în baza unor contracte de concesiune, nivelul tarifelor este stabilit de către autorități, mai precis de către Ministerul Tran-sporturilor, în calitate de conce-dent. Altfel spus, firmele de pilotaj nu au dreptul să modifice tarifele nici măcar cu un ban în sus sau în jos. Tarifele de pilotaj din porturile maritime au rămas neschimbate din 1991, de pe vremea când la cârma Ministerului Transporturilor se afla Traian Băsescu. Con-cesionarea acestui serviciu public în anul 2000, în baza OUG 22/1999 inițiată de ministrul Traian Băsescu, nu a făcut decât să înghețe nivelul tarifelor. S-a schimbat, însă, modul de repartizare a veniturilor obținute din prestarea acestui serviciu pu-blic. Înainte de concesionare, acestea reveneau în totalitate companiilor de pilotaj. În prezent, din nivelul de 100% al tarifului perceput la o navă, între 25% și 40% (în funcție de zona con-cesionată) se varsă la bugetul Ministerul Transporturilor sub formă de redevență. O altă cotă, de circa 10%, este virată administrației portuare pentru dreptul de a utiliza bazinul portuar. Diferența rămâne în contul companiilor de pilotaj, din care se achită toate celelalte taxe, impozite și contribuții percepute de statul român de la agenții economici. Primele care au venit în întâmpinarea solicitării șefului statului, dându-și acceptul pentru reducerea tarifelor de pilotaj, la navele care vin la reparații în șantierele navale maritime, au fost chiar companiile de pilotaj. Ele au înțeles că industria navală națională trebuie ajutată pe timp de criză. Mingea este acum la Ministerul Transporturilor, singurul care poate lua o decizie în acest sens. Acesta trebuie să își schimbe viziunea, să privească analitic shipping-ul și să adapteze tarifele de pilotaj, cel puțin pe perioada recesiunii economice, la evoluția diferitelor segmente ale pieței. Dacă în cazul reparațiilor de nave, șantierele navale românești sunt în competiție cu cele din Turcia și Grecia, atunci tarifele de pilotaj românești, dar nu numai ele, trebuie să coboare sub cele turcești și grecești. În cazul transportului de mărfuri, vorbim de o cu totul altă piață. Tarifele porturilor Constanța, Midia și Mangalia trebuie comparate cu cele ale porturilor similare, aflate pe direcția fluxurilor de mărfuri care vin și pleacă din Europa. Prin poziție, dimensiuni, facilități și calitatea serviciilor, portul Constanța trebuie raportat la marile porturi din Europa Occidentală și în cazul tarifelor percepute pentru serviciile de pilotaj, remorcaj, legare – dezlegare, operare și agenturare. Datele comparative pe care le deținem arată că, din punct de vedere al pilotajului, Constanța este un port… ieftin. Tarifele pentru o manevră de intrare (ieșire din port) sunt următoarele: pentru o navă cu pescaj de 8 m – 800 euro; 12,80 m – 2.700 euro; 18 m – 3.000 euro. În porturile belgiene, la nivelul anului 2005 (conform datelor comunicate de Asociația Piloților Belgieni), tarifele arătau astfel: pentru o navă cu pescaj de 10,70 m – 3.349 euro; 12 m – 3.500 euro; 13,8 m – 4.372 euro; 18 m – 6.313 euro. În portul olandez Rotterdam, tarifele sunt următoarele: pentru o navă cu pescaj de 10,70 m – 3.716 euro; 11,40 m – 3.725 euro; 18 m – 7.000 euro.