Compania Socep sfidează criza, construind un terminal de cereale modern

- Au apărut probleme în timpul realizării proiectului, de ce natură? Pandemia și restricțiile impuse de ea au avut impact asupra lucrărilor?



- Din cauza pandemiei au fost întârzieri în predarea lucrărilor pe diverse etape, întrucât specialiștii care au asigurat asistența și suportul tehnic au circulat mai greu. De asemenea, restricțiile impuse de criza sanitară au contribuit la criza de forță de muncă din sectorul construcțiilor. În continuare, compania noastră, contractorii și subcontractorii noștri suntem afectați de creșterea costurilor cu forța de muncă. La toate acestea se adaugă creșterea costurilor materialelor de construcții. Socep a gestionat bine această situație complicată, plătind o parte din materiale în avans. Totuși, au fost și materiale a căror scumpire nu am putut-o anticipa. Creșterea prețurilor energetice ne afectează în continuare. De altfel, din această cauză, simțim o presiune uriașă din partea partenerilor noștri. Fiind beneficiarul final, resimțim toate creșterile de pe întregul lanț de execuție a proiectului.



- Ce adâncimi asigură noul terminal de cereale?



- În terminal pot intra nave cu pescaje de până la 13,5 metri. Prin lucrări de dragaj, adâncimile au fost aduse la cotele de proiectare.



- Odată cu finalizarea noului terminal, ce cantități de cereale și semințe uleioase ar putea opera compania Socep în decurs de un an?



- Capacitatea nominală se ridică la 1.800.000 de tone pe an. Sperăm să fie suficientă marfă.



- Care este valoarea investiției și cum este finanțată?



- Din cauza evoluției prețurilor și salariilor, valoarea investiției finale va depăși 30 de milioane de euro. Vor fi diferențe semnificative față de ceea ce am bugetat în urmă cu doi-trei ani. Va ajunge probabil la 33 de milioane de euro. Finanțarea este asigurată din surse proprii și credite bancare. Socep are parteneriate cu o serie de bănci, creditele fiind asigurate în condiții avantajoase. În final, vreau să subliniez un aspect deosebit de important: acționariatul și conducerea companiei Socep au decis că nu se poate trece cu bine prin această criză decât investind pentru a fi rezilienți, pentru a fi pregătiți pentru viitor.





- Este vorba de un terminal de cereale modern, cu performanțe operaționale înalte și care satisface cerințele de sustenabilitate și de mediu. Construcția lui se realizează cu tehnologii de ultimă oră. Terminalul face simbioza între nou și ceea ce există deja. O parte dintre capacitățile de depozitare existente au fost asimilate în acest proiect; este vorba de patru magazii pe orizontală, cu o capacitate de depozitare de 70.000 de tone, la care se vor adăuga celule cilindrice pe verticală, cu o capacitate totală de 100.000 de tone. Acestea din urmă vor fi date în exploatare în două faze. Primele vor fi operaționale la începutul anului 2022, iar ultimele vor fi finalizate pe măsură ce prețurile materialelor de construcții vor intra în normalitate. La final, terminalul va asigura o viteză de încărcare la nave de circa 2.000 – 2.200 tone pe oră. Vor lucra două încărcătoare de nave, moderne, de 800 tone pe oră fiecare, plus capacitățile deja existente, care vor adăuga un minimum de 600 – 700 de tone pe oră. În prima fază, în luna februarie 2022, va fi asigurată o viteză de încărcare de aproape 1.500 tone pe oră. În terminal, vor putea fi operate, fără probleme, nave panamax și post panamax cu capacitatea de 65.000 – 67.000 tdw. Viteza de descărcare a cerealelor din mijloacele auto este de 800 de tone pe oră, iar cea din vagoanele de cale ferată, de 400 tone pe oră. Terminalul asigură posibilitatea efectuării îmbunătățirilor privind eficiența energetică. A fost proiectat cu gândul la siguranța operatorilor și a mediului în timpul manipulării mărfurilor. Emisiile de pulberi în atmosferă vor fi reduse la maximum.- Furnizorii de echipamente sunt mai mulți. În principal, este vorba de compania elvețiană Buhler Group. Pentru lucrările de construcții, din cauza crizei de forță de muncă din acest sector de activitate, ne-am văzut nevoiți să colaborăm cu mai multe firme, lideri în domeniile lor de activitate.