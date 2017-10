Compania "Socep" a depăşit rezultatele financiare din anii de creştere economică

1

Stire aiurea

Reveniti-va din laudele astea ieftine. Cunosc pe cineva care lucreaza la SOCEP si nici angajati in plus nu sunt cum ziceti si mai ales bani nu sunt cum scrieti...Poate pentru ei si buzunarele lor de machidoni zgarciti, dar angajatii in aceleasi cateva sute de lei se descurca, in ture de 12 / 24.