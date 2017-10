Înainte de a se privatiza

Compania „Petromin” moare de mâna creditorilor

Companiile de navigație maritimă „Navrom” și „Romline” sunt de un deceniu pe mâna lichidatorilor. CNM „Petromin” este ultima rămasă în viață. Nu o duce nici ea mai bine, cu sechestre pe activele sale. Creditorii o hăituiesc mai ceva decât vânătorii un urs rănit și momentul falimentului este aproape ca un glonț de ținta sa. Datorii de 3,6 milioane euro Problemele financiare ale companiei sunt vechi. Încă din ianuarie 2008, Fiscul a trecut la blocarea conturilor societății pentru a recupera taxa pe valoarea adăugată datorată dintr-o vânzare de nave. De atunci și până astăzi, situația economică s-a înrăutățit continuu, cheltuielile crescând mai repede decât veniturile. În același timp au sporit pierderile și datoriile. Potrivit datelor prezentate în ședința din 26 februarie 2010, a consiliului de administrație, compania are următoarele obligații neachitate: 7.100.000 lei TVA plus penalități de 7.000.000 lei; 533.000 lei - contribuții la asigurările sociale; alte datorii - 220.000 lei; 190.000 lei - contribuții la asigurările de sănătate; 23.500 lei - contribuții la fondul de șomaj; 25.300 lei - alte impozite. În total, obligațiile către bugetele statului și administrațiile locale din Constanța și Mangalia se ridică la circa 3,6 milioane euro. La aceasta se adaugă creanța de aproximativ 13.000.000 euro a grupului austriac „Voest Alpine”, care a finanțat lucrările de reparații, modernizare și repunere în exploatare a bulk-carrier-ului de 25.000 tdw „Carmen Silva” (fost „Kavo Matapas”). Scoasă la mezat Activul companiei este de circa 67 milioane lei (19,7 milioane euro) și constă, în principal din: bulk-carrierele „Carmen Silva” și „Ileana”, împingătorul „Pluton“, complexul de vacanță din Saturn (cu 114 locuri de cazare), 15 spații comerciale în cartierul „Faleză Nord“ plus sediul din portul Constanța. Cu excepția celor două nave înregistrate pe societățile subsidiare din străinătate, pe toate celelalte bunuri au fost instituite sechestre. Unele dintre active au fost scoase, deja, la licitație. Până în prezent, Fiscul a reușit să vândă câteva dintre spațiile comerciale situate în cartierul „Faleză Nord“. Pentru împingătorul fluvial „Pluton”, la licitația din data de 29 martie 2010, nu s-a prezentat niciun cumpărător. Probabil că investitorii interesați se vor înfățișa la următoarele licitații, când prețul de pornire va coborî sub 8.812.084 lei. Cu lumânarea la cap Situația companiei pare pecetluită. Doar o minune o mai poate salva să fie golită de activele sale, ca o lămâie de miez. Dar minuni în lumea noastră nu se mai petrec de pe vremea când Hristos îl învia pe Lazăr. Așa că nu trebuie să se aștepte nimeni ca acționarul majoritar, AVAS, să trezească „Petromin”-ul la viață. De altfel, acesta s-a dovedit a fi incapabil, în decurs de 17 ani, să privatizeze măcar o singură companie de navigație. Asta ar fi fost realmente o minune. Până acum, AVAS s-a jucat de mai multe ori de-a vânzarea celor 70,02 % din acțiunile pe care statul le deține la „Petromin”. Niciodată n-a dus treaba la bun sfârșit. Dacă societatea și-ar fi schimbat stăpânul, cu certitudine că situația ei ar fi fost alta. De altfel, avem un exemplu de succes la doi pași de noi, în Bulgaria, țară care a fost în stare să-și privatizeze flota. Perdanții La 6 august 1990, CNM „Petromin“ era proprietara unei flote de 82 de nave, cu o capacitate totală de 4.096.750 tdw. Actul de la 11 ianuarie 1993, când companiile de navigație „Navrom“, „Petromin“ și „Romline“ au fost scoase de sub controlul Ministerului Transporturilor, prin trecerea a 70% din capital la FPS și a 30%, la Agenția Națională pentru Privatizare, a deschis calea lichidării flotei maritime naționale. Astăzi, din „Petromin” a mai rămas o umbră: pierderi, datorii, sechestre. Din vânzarea navelor sale, din taxele și impozitele plătite de companie, statul - care este și acționar majoritar - a câștigat. Va mai scoate câteva milioane de euro și din executarea silită a activelor rămase. Singurii care pierd sunt acționarii minoritari: SIF Transilvania și mulțimea cuponarilor.