Compania "Oil Terminal" reduce săptămâna de lucru la patru zile

rahatu asta vrea sa candideze independent pt consilier local ?

Abia asteptam sa-ti lansezi candidatura, vor fi informati toti locuitorii votanti din oras, prin fluturasi in cutiile postale, afise in scarile de bloc, aparitii in presa locala si la TV,ca sa stie ce infractor le cere votul,cu dovezi si informatii de culise cu dedesubturile si furturile care le faci in forma continuata la Oil, ca nu te leaga DNA-ul mai repede, contractele, licitatiile, angajarile, toate le faci pe spagi uriase, comisioane, avantaje proprii. Lasa,ca ne vom ocupa noi personal de campania ta electorala,de tot ce trebuie sa fie lumea informata, sa nu se repete greseala cand prostimea l-a votat pe ex-directorul Lupu fara sa stie nimic despre el si l-au trimis in parlament,pe tine te vom trimite la inchisoare unde ti-e locu.Vei avea tu curaj,ca independent, sa dai ochii cu alegatorii prin piete,sau alte locuri publice? Nu credem,ca vom fi si noi acolo pe unde vei merge, in numar mare, si vom face o dezbatere,iar daca n-o s-o iei tu la fuga,mai discutam.